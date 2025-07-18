Premia Properties: Η συμμετοχή των Αντετοκούνμπο, Σκλαβενίτη και η πορεία στον τουρισμό

Όπως ανέφερε, χθες, σε σχετική ενημέρωση ο Πρόεδρος της εταιρείας Ηλίας Γεωργιάδης η ΑΜΚ έχει εξασφαλισμένη κάλυψη ενώ αναμένεται και ενδιαφέρον για υπερκάλυψη. Όπως έχει ανακοινωθεί η τιμή της αύξησης έχει καθοριστεί στα €1,30 ανά μετοχή με έκπτωση 38% έναντι της τελευταίας δημοσιευθείσας καθαρής εσωτερικής αξίας που ήταν στα €2,10 ανά μετοχή.

Οι νέοι επενδυτές είναι οι εξής:

· Γεώργιος Δασκαλάκης (KAIZEN) με €5 εκατ.

· Η GFI Ltd (Γιάννης Αντετοκούμπο) με €3,3 εκατ.

· Η ANIKA ΑΕ (Οικογένεια Σκλαβενίτη) με €3εκατ.

Επίσης, οι υφιστάμενοι βασικοί μέτοχοι έχουν δηλώσει την πρόθεση συμμετοχής τους στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ως εξής:

1. Sterner Stenhus Greece AB με €8 εκατ.

2. Fastighets AB Balder με €12 εκατ.

3. Petter Stordalen (μέσω εταιρείας ομίλου NLTG) με € 6,5 εκατ.

4. ΝΟΕ Μεταλλικές Κατασκευές ΑΕ με €500.000

«Μας ενδιαφέρουν επενδυτές που βλέπουν τη μακροπρόθεσμη υπεραξία της εταιρείας και της μετοχής. Αυτή τη στιγμή η καθαρή θέση της εταιρείας υπερβαίνει τα €2,10 ανά μετοχή, ενώ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου γίνεται στα €1,30 ανά μετοχή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σημαντική έκπτωση σε σχέση με την εσωτερική αξία της εταιρείας, καθιστώντας την αύξηση μια ιδιαίτερα ελκυστική ευκαιρία για τους επενδυτές. Πιστεύουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν μελετήσει τις παρουσιάσεις, κατανοούν τα μεγέθη και βλέπουν την ευκαιρία που προσφέρεται», εξήγησε ο κ. Γεωργιάδης.

Νέες συμφωνίες 120 εκατ.

Επιπλέον, ανέφερε πως η ΑΜΚ θα θέσει τις βάσεις για επενδύσεις €120 εκατ. «Σήμερα, η Premia έχει κεφαλαιοποίηση περίπου €530 εκατ.. Με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, θα έχουμε τη δυνατότητα να κλείσουμε συμφωνίες ύψους €120 εκατ., με στόχο η συνολική αξία της εταιρείας να φτάσει πάνω από €650 εκατ. έως τα τέλη του 2026 (ενδεχομένως και από το 2025)». Συμπλήρωσε δε ότι απώτερος στόχος είναι να καταστεί η Premia Properties εταιρεία αξίας άνω του €1 δις. «Η Premia διαθέτει εξαιρετικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, και είμαστε βέβαιοι πως η καθαρή της θέση μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον».

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία ανακοίνωσε χθες την υπογραφή συμφωνίας για εξαγορά ξενοδοχείου 270 δωματίων στις Κανάριες Νήσους, έναντι €64 εκατ. από τον όμιλο της North Leisure Travel Group (NLTG) με 20ετή μίσθωση και triple net rent €4,65 εκατ.(triple net rent).

Η νέα κίνηση, που αποτελεί την πρώτη της ΑΕΕΑΠ εκτός Ελλάδος πολλαπλασιάζει τις επενδύσεις της Premia Properties στον τουριστικό κλάδο ενισχύοντας σημαντικά την κερδοφορία της, ενώ όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης «συμβάλλει στη διασπορά του ρίσκου». Σημειώθηκε δε πως η χρηματοδότηση της επένδυσης θα γίνει από ελληνική τράπεζα. Παρά την νέα επενδυτική κίνηση η εταιρεία συνεχίζει να δίνει έμφαση στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου πριν ένα μήνα σε σχετική ενημέρωση η εταιρεία με επικεφαλής τον Ελληνοσουηδό επιχειρηματία κ. Ηλία Γεωργιάδη είχε ανακοινώσει ι νέα συνεργασία με την εταιρεία διαχείρισης Unity με την οποία έως το Σεπτέμβριο του 2026 θα λειτουργεί σε νέες φοιτητικές εστίες συνολικά 680 «κλειδιά» και 1500 σε τρία χρόνια. «Στον τομέα των ξενοδοχείων, στην Ελλάδα μας ενδιαφέρουν περισσότερο νησιά που προτιμώνται από τη σκανδιναβική αγορά, σε Κρήτη, Ρόδο, Κω και μετά προς το Ιόνιο, κυρίως στην Κέρκυρα», είχε δηλώσει ο πρόεδρος και εκ των βασικών μετόχων της εταιρείας ο Ελληνοσουηδός επιχειρηματίας κ. Ηλίας Γεωργιάδης.

Μεταξύ των επενδύσεων που αναμένεται να υλοποιήσει η ΑΕΕΑΠ μέσω της ΑΜΚ είναι τα έργα φοιτητικές εστίες, σε Λάρισα, Βόλο και Ξάνθη με την Ρόδο και άλλες περιοχές (Πάτρα, Κρήτη, Αθήνα) να είναι στα σκαριά. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης ενδιαφέρον υπάρχει και στα Γιάννενα αλλά «δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί».

«Στον τομέα των ξενοδοχείων, στην Ελλάδα μας ενδιαφέρουν περισσότερο νησιά που προτιμώνται από τη σκανδιναβική αγορά, σε Κρήτη, Ρόδο, Κω και μετά προς το Ιόνιο, κυρίως στην Κέρκυρα», είχε δηλώσει ο πρόεδρος και εκ των βασικών μετόχων της εταιρείας ο Ελληνοσουηδός επιχειρηματίας κ. Ηλίας Γεωργιάδης. Στο πλαίσιο αυτό, τρέχει η περαιτέρω την συνεργασία των δύο ομίλων που ανακοίνωσαν στρατηγική εταιρική σχέση, με την ΑΕΕΑΠ να αποκτά από την δύο ξενοδοχεία 4 αστέρων σε Κρήτη και Ρόδο και Κρήτη, τα οποία η NLTG συνεχίζει να λειτουργεί ως μισθωτής, μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης με αρχική διάρκεια 15 ετών και δικαίωμα παράτασης 10 επιπλέον έτη.