Οι ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού το 2025 - Ο ρόλος των Επιμελητηρίων

Άρθρο του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, Γιάννη Βουτσινά

Το 2025, η ελληνική αγορά εργασίας αντιμετωπίζει μια παράδοξη κατάσταση: υψηλή ανεργία και ταυτόχρονα σημαντικές ελλείψεις σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Παρά τις 445.000 ανέργους (ή 977.000 σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ), εκτιμάται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 260.000 κενές θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τον Δείκτη Ελλείψεων Εργατικού Δυναμικού και Δεξιοτήτων 2025 του CEDEFOP, οι ελλείψεις κατηγοριοποιούνται σε τρεις βασικούς άξονες:

1. Έλλειψη από τη Ζήτηση (Demand Shortage): Τομείς που αναπτύσσονται ταχύτερα από την προσφορά εργατικού δυναμικού.

2. Έλλειψη από την Προσφορά (Supply Shortage): Ανάγκη αντικατάστασης λόγω συνταξιοδότησης ή αποχώρησης εργαζομένων.

3. Ανισορροπία Δεξιοτήτων (Imbalance Shortage): Αναντιστοιχία μεταξύ των προσόντων των υποψηφίων και των απαιτήσεων των θέσεων.

Οι μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σε τομείς όπως, Πληροφορική και Τεχνολογία, Υγεία και φροντίδα ηλικιωμένων, Τουρισμός και εστίαση, Τεχνικά επαγγέλματα (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, μηχανικοί) και Εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ιδιαίτερα ο κλάδος του τουρισμού βιώνει ασφυκτικές ελλείψεις προσωπικού με περίπου 80.000 θέσεις εργασίας να μην έχουν ακόμη καλυφθεί.

Αλλά και στη γεωργία, παρά το γεγονός ότι η ελληνική γεωργία απασχολεί 528.000 αγρότες, το 12% του συνολικού εργατικού δυναμικού, ο κλάδος αντιμετωπίζει προκλήσεις στην εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού, ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή γεωργία.

Με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) για το 2025, το μέλλον της εργασίας χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Ιδιαίτερα στη χώρα μας που τα μνημονιακά χρόνια βίωσε μια άνευ προηγουμένου «αιμορραγία» ανθρώπινου δυναμικού και η οποία συνεχίζει να επηρεάζει τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων στελεχών.

Αυτή η εξέλιξη δημιούργησε ένα κενό δεξιοτήτων που σήμερα αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Είναι κοινός τόπος ότι η ανάγκη για πιστοποιημένες δεξιότητες είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Οι εργοδότες αναζητούν υποψηφίους με Ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. data analysis, cybersecurity, Πιστοποιήσεις σε soft skills (επικοινωνία, ομαδικότητα, ηγεσία), Εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις με αναγνωρισμένα διπλώματα.

Η ΚΕΕΕ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του φαινομένου και συγκεκριμένα την καταγραφή αναγκών της αγοράς μέσω ερευνών και συνεργασιών με επιχειρήσεις. Την προώθηση επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης. Την συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα για την ευθυγράμμιση των προγραμμάτων σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς και την πιστοποίηση δεξιοτήτων μέσω εξετάσεων και προγραμμάτων κατάρτισης.

ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

Συμπερασματικά, η ελληνική αγορά εργασίας το 2025 βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ανέργων και κενών θέσεων απαιτεί συντονισμένες ενέργειες από την πολιτεία, τα επιμελητήρια, τους εκπαιδευτικούς φορείς και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η επένδυση στις δεξιότητες και η πιστοποίησή τους αποτελεί το κλειδί για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας εστιάζει στη σημασία της ενίσχυσης των επενδύσεων σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. Η επιτυχία αυτού του στόχου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της χώρας να καλύψει τις ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού.

Η ΚΕΕΕ, ως εκπρόσωπος της οργανωμένης επιχειρηματικότητας, καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη γεφύρωση αυτού του χάσματος, προωθώντας συνέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού εργατικού δυναμικού.

Η αντιμετώπιση των ελλείψεων ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί προτεραιότητα. Η ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων και η πραγματική διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι καταλύτης και ειδικά όταν αυτά συνδέονται με την εξειδίκευση ειδικοτήτων αναλόγως των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, που έχει η κάθε περιφέρεια, τότε επιτυγχάνεται και η τοπική περιφερειακή ανάπτυξη.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2025στο Reporter Magazine Ιουλίου 2025