Σύγκρουση Δούκα-Μπακογιάννη για την οδό Βασιλίσσης Όλγας
22:22 - 14 Αυγ 2025

Σύγκρουση Δούκα-Μπακογιάννη για την οδό Βασιλίσσης Όλγας

Η οδός Βασιλίσσης Όλγας αποτέλεσε η αφορμή για την έναρξη κόντρας μεταξύ του νυν Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα και του πρώην Δημάρχου, Κώστα Μπακογιάννη.

Αρχικά, ο κ. Δούκας σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στις εργασίας που ολοκληρώνονται στη λεωφόρο. Όπως ανέφερε, επιστρέφει στην κυκλοφορία μετά από μήνες εντατικών εργασιών, με στόχο την αποσυμφόρηση, τη βελτίωση της ροής οχημάτων και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, έχουν ολοκληρωθεί νέοι χώροι πρασίνου, πεζοδρομήσεις και συνδέσεις με το Ζάππειο, ενώ μέχρι το τέλος Αυγούστου παραδίδεται το τμήμα από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων:

«Η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία», έγραψε ο κ. Δούκας και συνέχισε: «Μετά από μήνες εντατικών εργασιών, η εμβληματική λεωφόρος ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα.

Στόχος:

– η αποσυμφόρηση του κέντρου

– η καλύτερη ροή οχημάτων

– η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου

– η άνετη πρόσβαση στα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος.

Ήδη ολοκληρώθηκε:

– ένας νέος χώρος πρασίνου που προσφέρει δροσιά και ξεκούραση στους πεζούς

– η πεζοδρόμηση από τη Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι τα αρχαία της Λεωφ. Αμαλίας

– καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασ. Όλγας με το Ζάππειο.

Από την απέναντι μεριά, διαμορφώνεται ακόμη μια όμορφη πεζοδρόμηση με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και το τραμ που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

Κάθε βήμα σε αυτή τη διαδρομή αποκαλύπτει την ιστορία της πόλης, με πολύτιμα ευρήματα από διαφορετικές εποχές.

Μέχρι τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Στη συνέχεια, ξεκινά το τελικό τμήμα δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο.

Το εργοτάξιο της Βασιλίσσης Όλγας είναι το μοναδικό στην πόλη που θα μείνει ανοιχτό και τον Δεκαπενταύγουστο, ώστε το έργο να παραδοθεί στους Αθηναίους και τις Αθηναίες το συντομότερο δυνατόν.

Η Βασιλίσσης Όλγας ξαναγίνεται ένας δρόμος που ενώνει την πόλη, αποσυμφορίζει την κυκλοφορία και αναδεικνύει την Αθήνα που θέλουμε».

Η αντίδραση του Κώστα Μπακογιάννη

Ο πρώην Δήμαρχος αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι η ολοκλήρωση της Βασιλίσσης Όλγας είναι «θαύμα».

Όπως πρόσθεσε ο κ. Δούκας στο παρελθόν είχε πολεμήσει το έργο με όλες του τις δυνάμεις.

Η ανάρτηση του κ. Μπακογιάννη:

«Παραμονή της Παναγίας το θαύμα έγινε.

Ο δήμαρχος πρωτοστατεί σε φωτογραφίες, βίντεο και δελτία τύπου πανηγυρίζοντας για την επικείμενη ολοκλήρωση της Βασιλίσσης Όλγας.

Προσπαθεί δηλαδή να οικειοποιηθεί ένα έργο που πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις, χλεύασε και περιγέλασε: προεκλογικά δεσμεύτηκε ότι θα το σταματήσει και θα ξαναστρώσει άσφαλτο, μετεκλογικά ειρωνευόταν το υπουργείο Πολιτισμού μιλώντας για ‘χαμένη Ατλαντίδα’.

Με αυτόν τον ρυθμό, είναι θέμα χρόνου να μάθουμε πως εκείνος πεζοδρόμησε την Αρεοπαγίτου, την Ερμού… και γιατί όχι, ότι έφτιαξε και το Μετρό.

Ευτυχώς όμως δεν απευθύνεται ούτε σε χρυσόψαρα, ούτε σε λωτοφάγους.

Ο λαός θέλει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/08/2025 - 23:11
