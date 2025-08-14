Ξεκίνησαν οι αυτοψίες σε πυρόπληκτες περιοχές από κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ

Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) πραγματοποιούν από σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου, επιτόπιους ελέγχους και καταγραφή ζημιών σε περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.

Το πρόγραμμα των αυτοψιών καθορίστηκε σε ευρεία σύσκεψη του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδου, με το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη, τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., Γιάννη Παυλή, και τον Προϊστάμενο της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κεντρικής Ελλάδος, Άγγελο Σαριδάκη.

Οι αυτοψίες ξεκίνησαν από την Πάτρα και τη Βόνιτσα, ενώ για το Σάββατο (16/8) έχουν προγραμματιστεί έλεγχοι σε πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Πρέβεζας, Χίου, Ζακύνθου και Αιτωλοακαρνανίας.

Στόχος της διαδικασίας είναι η άμεση καταγραφή ζημιών και η ταχύτερη ενεργοποίηση των μηχανισμών κρατικής αρωγής. Ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι «δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία ημέρα» ώστε οι πληγέντες να λάβουν το συντομότερο τη στήριξη που δικαιούνται.

Για τον σκοπό αυτό, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι διευθύνσεις της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. σε όλη τη χώρα, με το προσωπικό να κατανέμεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι αυτοψίες στο Δήμο Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.