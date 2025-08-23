Δήμος Αθηναίων: Κλειστό μέχρι νεωτέρας το Άλσος Χωροφυλακής

Το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό από σήμερα 23/08/2025 και μέχρι νεωτέρας, λόγω της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιούν η Εισαγγελία και η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση παράνομων ταφών ζώων συντροφιάς που κατήγγειλε η Δημοτική Αρχή το βράδυ της Πέμπτης.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας.



Ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.



Η πόλη μας αξίζει διαφάνεια και δικαιοσύνη.



Δείτε την ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα εδώ: https://x.com/h_doukas/ status/1959257972506337318?s= 46&t=LuFc4O-0y2IZQ19XtSlJ5Q