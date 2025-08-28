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Δούκας: Επίσκεψη στις φυλακές που κρατείται ο Ιμάμογλου – «Η Δημοκρατία δεν φυλακίζεται»
Αυτοδιοίκηση
17:57 - 28 Αυγ 2025

Δούκας: Επίσκεψη στις φυλακές που κρατείται ο Ιμάμογλου – «Η Δημοκρατία δεν φυλακίζεται»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, συμμετείχε σε ευρωπαϊκή αποστολή δημάρχων που επισκέφθηκε τις φυλακές της Σηλυβρίας, όπου κρατείται ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, μετά τη σύλληψή του. Ο κ. Δούκας εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον Ιμάμογλου, τονίζοντας πως η παρουσία του στην Τουρκία αποτελεί στήριξη στη δημοκρατία και αντίσταση στον αυταρχισμό.

Από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η δημοκρατία δε φυλακίζεται. Είμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε την αλληλεγγύη μας στον Εκρέμ Ιμάμογλου. Αυτή δεν είναι μόνο μια ένδειξη υποστήριξης προς το πρόσωπό του, αλλά και μια στάση υπέρ της δημοκρατίας, ενάντια στον αυταρχισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ιμάμογλου, στο πλευρό του λαού της Τουρκίας.. Μαζί, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να διατηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα και να προστατεύσουμε τις αξίες που μας ενώνουν όλους».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, μαζί με συναδέλφους του από εμβληματικές πόλεις του δικτύου Eurocities, μετέβησαν στις φυλακές για να παραδώσουν στον Εκρέμ Ιμάμογλου το «Ειδικό Βραβείο Δημοκρατίας». Ωστόσο, οι τουρκικές Αρχές δεν επέτρεψαν τη συνάντηση και το βραβείο παρέλαβε η σύζυγός του, Ντιλέκ Κάγια.

Εκτός από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία συμμετείχαν οι Δήμαρχοι της Βαρκελώνης, της Σόφιας, του Ζάγκρεμπ, της Ουτρέχτης, της Βουδαπέστης και της Τιμισοάρα και ανώτεροι αξιωματούχοι των δημοτικών Αρχών του Παρισιού και της Μαδρίτης. Την επίσκεψη διοργάνωσε το ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων Eurocities, που αποτελείται από περισσότερες από 200 πόλεις σε 38 χώρες.

Με ανάρτηση του στο X, ο Εκρέμ Ιμάμογλου εξέφρασε «ειλικρινή ευγνωμοσύνη» προς τους Ευρωπαίους δημάρχους, τονίζοντας ότι «η αλληλεγγύη τους ενισχύει τον αγώνα για το δημοκρατικό μέλλον της Τουρκίας».

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