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Η ΔΑΕΜ Α.Ε. του Δήμου Αθηναίων αλλάζει την Αθήνα και διακρίνεται στα BITE Awards 2025
Αυτοδιοίκηση
15:32 - 19 Σεπ 2025

Η ΔΑΕΜ Α.Ε. του Δήμου Αθηναίων αλλάζει την Αθήνα και διακρίνεται στα BITE Awards 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η ΔΑΕΜ Α.Ε., ο τεχνολογικός βραχίονας του Δήμου Αθηναίων, απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις στα Business IT Excellence (BITE) Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως καταλύτη στον ψηφιακό μετασχηματισμό της πόλης. Πρόκειται για τον πιο σημαντικό θεσμό επιβράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα που διοργανώνεται από την Boussias Events.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας και Δόμησης Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, τόνισε: «Η τεχνολογία γίνεται σύμμαχος της πόλης όταν υπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες. Με τις νέες αυτές πλατφόρμες κάνουμε ένα ακόμη βήμα για μια πιο έξυπνη, πράσινη και ανθρώπινη Αθήνα, με διαφάνεια, συμμετοχή και ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο».

Ο Αντιδήμαρχος Υποδομών Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, πρόσθεσε: «Οι βραβεύσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η Αθήνα χτίζει τις υποδομές της με δεδομένα και διαφάνεια. Το Athens Energy Portal μας επιτρέπει να ιεραρχούμε ενεργειακές αναβαθμίσεις σε δημοτικά κτίρια με μετρήσιμο όφελος, ενώ το Athens Heat Risk κατευθύνει στοχευμένες παρεμβάσεις σε δρόμους και πλατείες, από δροσερά υλικά και σκιάσεις μέχρι μικροπαρεμβάσεις πρασίνου. Μαζί με τη ΔΑΕΜ και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, περνάμε από τον αποσπασματικό σχεδιασμό σε μια ενιαία, τεκμηριωμένη στρατηγική που θωρακίζει την πόλη απέναντι στην κλιματική κρίση και βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών».

Ο Διευθυντής Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΔΑΕΜ Α.Ε., Ελισσαίος Σαρμάς, δήλωσε: «Οι διακρίσεις στα BITE Awards 2025 αναγνωρίζουν τη συστηματική μας δουλειά για να μετατρέψουμε τα δεδομένα σε πράξη. Με εργαλεία όπως το Athens Energy Portal και το Athens Heat Risk, υποστηρίζουμε τον Δήμο Αθηναίων ώστε να σχεδιάζει στοχευμένα, να προλαμβάνει κινδύνους και να επενδύει εκεί όπου το όφελος για τους πολίτες είναι μετρήσιμο».

Δύο ψηφιακά εργαλεία που αλλάζουν την Αθήνα

Οι βραβεύσεις αφορούν δύο καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για την Αθήνα.

Συγκεκριμένα:

Athens Energy Portal: Ψηφιακή ενεργειακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει και απεικονίζει κρίσιμα δεδομένα για το κτιριακό απόθεμα της πόλης. Υποστηρίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση κατανάλωσης και την ιεράρχηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Athens Heat Risk: GIS εφαρμογή αποτίμησης θερμικού κινδύνου που παρέχει χαρτογράφηση ανά γειτονιά, συνδυάζοντας περιβαλλοντικούς, αστικούς και κοινωνικούς δείκτες. Στόχος της είναι η πρόληψη και η προστασία ευάλωτων ομάδων μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων. Δείτε περισσότερα στον σύνδεσμο: https://storymaps.arcgis.com/stories/303847b8c52b47068e94c3f7c6a75bac

Οι βραβευμένες λύσεις που δίνουν μετρήσιμα αποτελέσματα

Οι δύο εφαρμογές ξεχώρισαν γιατί συνδυάζουν την τεχνολογική καινοτομία με άμεσο και μετρήσιμο όφελος για την πόλη και τους κατοίκους της. Ακολουθούν οι τρεις βασικοί άξονες:

  • Τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων: dashboards, δείκτες και προβλέψεις που επιτρέπουν στον Δήμο να ιεραρχεί επενδύσεις με μετρήσιμο αντίκτυπο.
  • Ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση: χωρική κατανόηση του θερμικού κινδύνου και στοχευμένες παρεμβάσεις ανά περιοχή.
  • Διαφάνεια & συμμετοχικότητα: ανοικτή πρόσβαση πολιτών και φορέων σε επικαιροποιημένα δεδομένα.

Οι διακρίσεις αναδεικνύουν τη στρατηγική επιλογή της ΔΑΕΜ Α.Ε. του Δήμου Αθηναίων να αξιοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής, ανοιχτά δεδομένα και γεωχωρικά εργαλεία, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ικανότητα του Δήμου Αθηναίων και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

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