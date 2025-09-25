Χαρδαλιάς από Ηλιούπολη: Μεγάλα έργα €17,3 εκατ. για ανάπλαση, αντιπλημμυρική προστασία και κοινωνική συνοχή

Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς επισκέφθηκε το Δήμο Ηλιούπολης και συναντήθηκε με το Δήμαρχο Στάθη Ψυρρόπουλο, για να συζητήσουν τις σημαντικές παρεμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 17,3 εκατ. ευρώ, οι οποίες αποσκοπούν στην αντιπλημμυρική θωράκιση, την κοινωνική συνοχή και την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων της περιοχής.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας συζητήθηκαν τα εξής έργα:

Βιοκλιματική αναβάθμιση του πάρκου στο «Χαλικάκι»

Πρόκειται για μια σημαντική αστική ανάπλαση στον αδιαμόρφωτο χώρο του πάρκου στο «Χαλικάκι» της Άνω Ηλιούπολης, συνολικής έκτασης 28,8 στρεμμάτων, με χρηματοδότηση 5,1 εκατ. ευρώ. Το έργο θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ενίσχυση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της περιοχής.

Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες δεντροφυτεύσεις, τοποθέτηση περίφραξης και αστικού εξοπλισμού, διαμορφώσεις διαδρομών, χώρων στάσης, αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εγκατάσταση νέων κερκίδων, φωτιστικών και υδάτινων συστημάτων, δημιουργία αναψυκτηρίου και υπαίθριων χώρων παιχνιδιού, καθώς και οριοθέτηση υπαίθριου χώρου στάθμευσης 37 θέσεων με θέσεις ΑμεΑ και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας

Με συνολικό προϋπολογισμό 8,25 εκατ. ευρώ, το έργο στοχεύει στην αποτελεσματική αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Ηλιούπολης και του Δήμου Βύρωνα, ειδικά στις περιοχές Καρέα και Αναστάσεως που έχουν πληγεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια σφοδρών βροχοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν τέσσερις βασικοί συλλεκτήρες μήκους 3,5 χλμ καθώς και έξι δευτερεύοντες αγωγοί μήκους 313 μέτρων. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση μεθόδων μικροσήραγγας (pipe-jacking) στο μήκος της Κατεχάκη, χωρίς να απαιτείται διακοπή της κυκλοφορίας.

Δύο δομές ΣΥΔ ΑμεΑ

Η Περιφέρεια χρηματοδοτεί με 3,97 εκατ. ευρώ από πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021-2027» τη δημιουργία τριώροφου κτηρίου για τη στέγαση δύο Μονάδων Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για Άτομα με Αναπηρία, συνολικής χωρητικότητας 18 ωφελούμενων.

Το συγκρότημα θα ανεγερθεί σε οικόπεδο 1,1 στρεμμάτων κυριότητας του Δήμου Ηλιούπολης, εξασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική ζωή. Η δράση εντάσσεται στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας να αξιοποιήσει – για πρώτη φορά σε ελληνική περιφέρεια – κοινοτικούς πόρους για την εξ αρχής δημιουργία ΣΥΔ ΑμεΑ.

«Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο: έργα ουσίας, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και υλοποιούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα, με διαφάνεια, συνέπεια και σε συνεργασία με τους Δήμους», δήλωσε μετά τη συνάντηση εργασίας ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η Ηλιούπολη αλλάζει πρόσωπο με παρεμβάσεις που κάνουν την πόλη πιο ανθρώπινη, πιο πράσινη και πιο ασφαλή για όλους. Σήμερα, με τις αυτοψίες που πραγματοποιήσαμε, επιβεβαιώσαμε ότι τα έργα που έχει ανάγκη η πόλη μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης. Η Περιφέρεια Αττικής στέκεται δίπλα στους πολίτες που αγαπούν και νοιάζονται για τον τόπο τους και αποδεικνύει με πράξεις ότι οι ώριμες μελέτες μπορούν γρήγορα να γίνουν έργα».

Από την πλευρά του, ο κ. Ψυρρόπουλος υπογράμμισε: «Στην συνάντησή μας με τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, που είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στην πόλη μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε και να προτάξουμε καίρια ζητήματα και έργα της Ηλιούπολης, όπως είναι η αναβάθμιση στο πάρκο «Χαλικάκι» που θα ξεκινήσει άμεσα, η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία και τα αντιπλημμυρικά που έχουν ήδη δρομολογηθεί, ενώ έχουμε τη διαβεβαίωση ότι από το 2026 θα έχουμε στο πλευρό μας την Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία υποδομών στα Πολυκλαδικά και το Ειδικό Σχολείο που στεγάζεται στην πόλη μας».

Αμέσως μετά τη σύσκεψη, ο Περιφερειάρχης συνοδευόμενος από το Δήμαρχο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, επισκέφθηκε τα σημεία που θα πραγματοποιηθούν τα έργα ανάπλασης του πάρκου «Χαλικάκι», η ανέγερση των ΣΥΔ ΑμεΑ και οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον Καρέα.