Παπαστεργίου: Το Gov.gr Wallet μετατρέπεται σε βασικό σημείο διεπαφής των πολιτών με το κράτος

Με σκοπό την αναβαθμισμένη εμπειρία των χρηστών, το Gov.gr Wallet αποκτά πιο απλό και φιλικό σχεδιασμό, ώστε όλοι οι πολίτες να διευκολύνονται ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητά τους. Το Gov.gr Wallet ενισχύεται με νέες δυνατότητες, οι οποίες θα διευρύνονται συνεχώς, με στόχο έως το 2027 να καταστεί ένα από τα βασικά σημεία αλληλεπίδρασης των πολιτών με το κράτος. Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται και να ενημερώνονται για διαδικασίες και δυνατότητες του Δημοσίου απευθείας από το κινητό τους.
Πιο συγκεκριμένα, πλέον οι πολίτες μπορούν από το Gov.gr Wallet:
Επισημαίνεται, ότι πλέον παρέχεται και η δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας εγγράφων με σάρωση για τα έγγραφα του gov.gr. Επίσης, οι πολίτες μπορούν να πλοηγούνται με ευκολία στο Gov.gr Wallet μέσω επανασχ
Οι ενδιαφερόμενοι εγκαθιστούν την εφαρμογή Gov.gr Wallet απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω του App Store ή του Google Play, καθώς και μέσω του Wallet.gov.gr. Υπενθυμίζετ
Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Από σήμερα οι πολίτες μπορούν να έχουν στο κινητό τους το νέο Gov.gr Wallet, την πιο δημοφιλή εφαρμογή του ελληνικού Δημοσίου. Μια εφαρμογή, που ξεκίνησε μέσα στην πανδημία προκειμένου να δώσει λύσεις και διεξόδους σε ζητήματα ταυτοποίησης, μετατρέπεται από αποθετήριο εγγραφών σε βασικό σημείο διεπαφής των πολιτών με το κράτος. Με το νέο Gov.gr Wallet κάνουμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα για ένα κράτος πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, φέρνουμε τη «Θυρίδα του πολίτη» στο επίκεντρο ως μοναδικό και ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας πολιτών-κράτους, ενσωματώνουμε τον Ψηφιακό Βοηθό «mAigov», ώστε η εξυπηρέτηση να γίνεται πιο άμεση και προσωπική, εντάσσουμε ειδικό πλαίσιο για να βλέπουν οι πολίτες οποιαδήποτε στιγμή τον Προσωπικό Αριθμό τους. Και αυτά είναι μόνο η αρχή για το νέο Gov.gr Wallet. Εμπλουτίζουμε και θα συνεχίσουμε να το εμπλουτίζουμε συνεχώς με καινούργιες δυνατότητες, καθιστώντας το κοινό σημείο «συνάντησης» της Δημόσιας Διοίκησης. Στόχος μας είναι η απλοποίηση και η ενοποίηση, να μη χρειάζεται δηλαδή οι πολίτες να κατεβάζουν πολλές διαφορετικές εφαρμογές, αλλά να βρίσκουν σε ένα σημείο όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Ακολουθούν η ενσωμάτωση των στοιχείων των ακινήτων, οι επαγγελματικές ιδιότητες, η δυναμική ενημέρωση εγγράφων. Χτίζουμε βήμα-βήμα ένα ψηφιακό κράτος που στέκεται δίπλα στους πολίτες και κερδίζει την εμπιστοσύνη τους».
Η υλοποίηση της νέας έκδοσης έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Στην συνέντευξη τύπου συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) Στέφανος Κόλλιας, o Αναπληρωτής Προϊστά