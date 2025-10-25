Ποιο είναι το σχέδιο δράσης για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής

Σε πλήρη εξέλιξη έχει τεθεί ένα «ολομέτωπο σχέδιο δράσης για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής», σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος επισημαίνει ότι με ανακατασκευές και νέες υποδομές εξαλείφονται σταδιακά «τα τρωτά σημεία», που «δοκιμάζονται από την κακοκαιρία, με τα γνωστά και ορισμένες φορές επώδυνα αποτελέσματα των πλυμμηρικών φαινομένων».

Για τον σκοπό αυτό η περιφέρεια ενεργοποιεί παλιές μελέτες και έργα, προκειμένου – όπως τονίζει ο κ. Χαρδαλιάς – «να προστατεύσει ζωές, περιουσίες και πόλεις που για χρόνια έμεναν απροστάτευτες».

Στο επίκεντρο ο Κηφισός

Ο καθαρισμός του Κηφισού αποτελεί προτεραιότητα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, ο οποίος τονίζει ότι «η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής είναι μια μεγάλη, διαρκής προσπάθεια που απαιτεί σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία».

«Προχωρούμε μεθοδικά με παρεμβάσεις, σε περιοχές όπου τα έργα είχαν μείνει στάσιμα για χρόνια, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο», τονίζει ο κ. Χαρδαλιάς μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και προσθέτει πως έχουν τεθεί «σε τροχιά υλοποίησης 54 αντιπλημμυρικά έργα σε όλο το Λεκανοπέδιο».

Άμεσος μέλημα της περιφέρειας είναι, σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, ο καθαρισμός του κλειστού τμήματος του Κηφισού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρει, τον Σεπτέμβριο απομακρύνθηκαν 6.255 μ3 φερτών υλικών, (Χώματα, πέτρες και θραύσματα σκυροδέματος), και μεταφέρθηκαν σε χώρους διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Σημειώνεται ότι κατά τον καθαρισμό που διενεργήθηκε το 2024 – για πρώτη φορά μετά από 20 και πλέον χρόνια – απομακρύνθηκαν 24.400 μ3.

Άλλα κρίσιμα έργα

Ρέμα Κόρμπι

Ένα ακόμη έργο που απασχολεί την περιφέρεια είναι η διευθέτηση του ρέματος Κόρμπι του οποίου η ασυγκράτητη ροή βρόχινου νερού συχνά προκαλούσε μεγάλες καταστροφές στον αστικό ιστό των παρακείμενων δήμων Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης και Κρωπίας.

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρει πως μετά από δική του παρέμβαση, εκπονήθηκαν οι μελέτες και ξεκίνησε η διευθέτηση, με χρόνο περάτωσης τις αρχές του 2027. Σε συνολικό μήκος 2.840 μ. του ρέματος (στο ύψος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, έως την εκβολή του, στην παραλία της Βάρκιζας). Η σχετική δαπάνη ύψους 26 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ιλισός

Προτεραιότητα αποτελούν και τα έργα του Ιλισού, όπου ανακατασκευάζονται τρεις γέφυρες. Όπως λέει ο κ. Χαρδαλιάς, τα έργα αυτά είναι σημαντικά αφού ο Ιλισός «φουσκώνει» κατακλύζοντας την παραλιακή Λ. Ποσειδώνος και τους παρακείμενους δρόμους της Καλλιθέας και του Μοσχάτου θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές και τις περιουσίας χιλιάδων κατοίκων.

Το έργο προϋπολογισμού 12,8 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια ενώ οι παρεμβάσεις κινούνται, σε δύο άξονες: Εκβάθυνση και καθαρισμός της κοίτης από φερτά υλικά, μπάζα και άλλα εμπόδια που μειώνουν τη, απορροή των υδάτων. Ανακατασκευή τριών γεφυρών, οι οποίες έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν σοβαρά προβλήματα παροχετευτικότητας.

Ως προς τον δεύτερο άξονα, προβλέπεται μεταξύ άλλων η αντικατάσταση της παλαιάς γέφυρας από μια νέα οδική γέφυρα, ενώ στον χώρο ανάπλασης θα κατασκευαστεί και νέα γέφυρα αστικού περιπάτου η οποία θα αναβαθμίσει και τον περιβάλλοντα χώρο. Σημειώνεται ότι η αντικατάσταση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η γέφυρα βρίσκεται στο σημείο εκβολής και "στραγγαλίζει" την παροχετευτική ικανότητα του Ιλισού

Αντιπλημμυρικά έργα στο Πάτημα Βριλησσίων

Όπως υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Χαρδαλιάς, «ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, καθώς πρόκειται για δύο περιοχές που έχουν πληγεί σφοδρά στο παρελθόν από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ μετά τις μεγάλες πυρκαγιές του 2021 και του 2024, το έδαφος έχει αποψιλωθεί σε σημαντικό βαθμό, με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό του πλημμυρικού κινδύνου».

Δυτική Αττική

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρει πως στη Δυτική Αττική η Περιφέρεια Αττικής έχει προχωρήσει στις παρακάτω δράσεις:

- Εκτενής καθαρισμός όλων των ρεμάτων με προϋπολογισμό 8.000.000Euro που είναι σε εξέλιξη.

- Σε εξέλιξη είναι και ο καθαρισμός φρεατίων σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο της Δυτικής Αττικής, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ

- Έχει εξασφαλιστεί συνολική χρηματοδότηση 11,4 εκατ. ευρώ από διαφορετικά χρηματοδοτικά πρωτόκολλα για την εκπόνηση μελετών διευθέτησης, οριοθέτησης, εκτροπής και ανάσχεσης ομβρίων στις περιοχές της Κινέτας, της Νέας Περάμου, της Μάνδρας, των Βιλίων και των Μεγάρων.

Επιπροσθέτως, η Περιφέρεια Αττικής συνδράμει στην αστυνόμευση των ρεμάτων της Δυτικής Αττικής με 238.080,00 ευρώ

Ανατολική Αττική

Στην Ανατολική Αττική υλοποιούνται ή βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης τα παρακάτω:

- Έργα καθαρισμού και οριοθέτησης ρεμάτων, καθώς και παροχέτευσης όμβριων, συνολικού ύψους 28 εκατ. ευρώ.

- Εκπονούνται μελέτες για αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 4,7 εκατ. ευρώ.

- Βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης τα έργα θωράκισης του παλαιού Οικισμού Αχαρνών, προϋπολογισμού 28 εκατ. ευρώ, καθώς και του δικτύου όμβριων στο Πανόραμα Βούλας, ύψους 3,4 εκατ. ευρώ.

Σε διαδικασία ωρίμανσης βρίσκονται έργα διευθέτησης ρεμάτων και κατασκευής αγωγών και συλλεκτήρων όμβριων, με συνολικό προϋπολογισμό 22,3 εκατ. ευρώ

Σε Πειραιά και Νήσους

Στις χωρικές Περιφέρειες Πειραιά και Νήσων, η Περιφέρεια Αττικής έχει προβεί στις παρακάτω δράσεις:

- Βρίσκονται υπό κατασκευή έργα δικτύο ομβρίων στους Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Περάματος, συνολικού προϋπολογισμού 11,6 εκατ. ευρώ

-Πραγματοποιούνται τακτικοί εκτεταμένοι καθαρισμοί ρεμάτων σε όλα τα νησιά της Αττικής και όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, με συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ, καθώς και καθαρισμοί φρεατίων κατά μήκος του κεντρικού οδικού δικτύου των ίδιων περιοχών, ύψους 650.000 ευρώ

- Βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 εκατ. ευρώ

- Υπό δημοπράτηση βρίσκονται έργα κατασκευής δικτύου ομβρίων ύψους 11,6 εκατ. ευρώ, καθώς και το μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στις οδούς Χαλκίδος και Βαλαωρίτου στον Πειραιά, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ

- Τέλος στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται προς εξέταση μελέτες Δήμων συνολικού κόστους 67 εκατ. ευρώ, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα ένταξής τους σε χρηματοδοτικά πρωτόκολλα.