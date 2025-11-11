ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δούκας: Λειτουργία του πρώτου Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
Αυτοδιοίκηση
12:01 - 11 Νοε 2025

Δούκας: Λειτουργία του πρώτου Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το πρώτο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) θα λειτουργήσει στον Δήμο Αθηναίων. Η εισήγηση έγινε από τη δημοτική αρχή και ελήφθη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρηθεί δωρεάν για δώδεκα χρόνια το δημοτικό ακίνητο, που βρίσκεται στην οδό Θεσπιέων 6, στο Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία «Παναγία Ευαγγελίστρια».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Δεν παραχωρούμε απλά έναν δημοτικό χώρο. Ανοίγουμε μια πόρτα, που οδηγεί σε μια καθημερινότητα με αξιοπρέπεια και χαμόγελο. Με την απόφαση αυτή καλύπτουμε ένα σημαντικό κενό στην ημερήσια φροντίδα και διημέρευση των ατόμων με αναπηρία στον Δήμο μας, ώστε να παρέχεται φροντίδα και καθημερινή υποστήριξη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, σε οικογένειες που θα νιώσουν ότι δεν είναι μόνες. Κάνουμε ένα βήμα προς μία πόλη συμπεριληπτική και ανθρώπινη. Δείχνουμε έμπρακτα ότι δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας και Δόμησης, Παναγιώτης – Πάρης Χαρλαύτης, ανέφερε: «Δίνουμε τη δυνατότητα για τη δημιουργία ενός χώρου εκπαίδευσης, δημιουργίας και στήριξης των ατόμων με αναπηρία. Σε συνεργασία με φορείς, που γνωρίζουν και μάχονται, αξιοποιούμε τη δημοτική περιουσία για πραγματικά κοινωφελείς σκοπούς, επιστρέφουμε στην κοινωνία αυτό που της ανήκει. Εντοπίσαμε δημοτικό κτίριο κατάλληλο να στεγάσει τις ανάγκες της αντίστοιχης δομής και προχωρήσαμε στην παραχώρησή του για τη λειτουργία του πρώτου ΚΔΗΦ ΑμεΑ της Αθήνας».

Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Προσβασιμότητας, Ελένη Μαντζαβίνου, επισήμανε: «Είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη για τη σημερινή απόφαση-σταθμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναγνωρίζουμε όλοι, την έλλειψη δομών για τα άτομα με αναπηρία στον Δήμο Αθηναίων. Ανταποκρινόμαστε σε μια επιτακτική ανάγκη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους».

Οι ωφελούμενοι του ΚΔΗΦ θα είναι κατά προτεραιότητα δημότες Αθηναίων. Μόνο σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων θα μπορούν να εξετάζονται αιτήσεις ωφελουμένων εκτός Δήμου. Τα κριτήρια επιλογής θα συνδιαμορφώνται από την «Παναγία Ευαγγελίστρια» και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε και ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των ωφελουμένων θα τελεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθώς ο Δήμος Αθηναίων δεν διέθετε κανένα ΚΔΗΦ για ΑμεΑ μέχρι σήμερα, οι γονείς ήταν υποχρεωμένοι να καταφεύγουν σε αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων Δήμων, σε ιδιωτικούς φορείς, σε υπηρεσίες φύλαξης στο σπίτι, ή σε υπηρεσίες ειδικών σε θέματα αναπηρίας. Το τελευταίο τρίμηνο καταγράφηκαν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης περισσότερα από 40 αιτήματα οικογενειών παιδιών με αναπηρία στον Δήμο Αθηναίων για την ένταξη των παιδιών τους σε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες ΚΔΗΦ ΑμεΑ

Τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (ΚΔΗΦ ΑμεΑ) παρέχουν τις εξής υπηρεσίες:

Φροντίδα: Ημερήσια φροντίδα, διαμονή και διατροφή κατά τις ώρες λειτουργίας του κέντρου.

Ειδική Αγωγή: Εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων για την ανάπτυξη των γνωστικών, κοινωνικών και κινητικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Ενίσχυση Αυτονομίας: Δράσεις που στοχεύουν στην αύξηση της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας των ατόμων.

Κοινωνικοποίηση: Δραστηριότητες που προάγουν την κοινωνική ένταξη και την αλληλεπίδραση.

Μεταφορά: Ασφαλής μεταφορά των ατόμων από και προς τις οικίες τους.

Τρόπος λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ

  • Εγγραφή και Αξιολόγηση: Συλλογή αιτήσεων και αρχική αξιολόγηση αναγκών.

  • Καθημερινή Λειτουργία: Το ΚΔΗΦ λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προσφέροντας προγράμματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.

Το πρόγραμμα των ωφελουμένων του ΚΔΗΦ είναι εξατομικευμένο και διαμορφώνεται κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών και της παρακολούθησης της πορείας του ατόμου.

Ποιο είναι το Σωματείο «Παναγία Ευαγγελίστρια»

Το Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής Ατόμων με Αναπηρία “Παναγία Ευαγγελίστρια” ιδρύθηκε το 2009 από γονείς και φίλους ατόμων με νοητική αναπηρία. Έχει ειδική πιστοποίηση ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σκοπός του, βάσει του καταστατικού του, είναι η μέριμνα για την προστασία, περίθαλψη, διαπαιδαγώγηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και επαγγελματική κατάρτιση ως αποκατάσταση, κοινωνική προσαρμογή και ενασχόληση περί τα αθλητικά εφ’ όρου ζωής, ατόμων με αναπηρία και κυρίως ατόμων με νοητική αναπηρία.

Βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού αυτονομίας για τα άτομα με αναπηρία, με έμφαση στη φροντίδα του εαυτού τους, την κυκλοφοριακή αγωγή, την απασχόληση στην ανοικτή αγορά και στα προεπαγγελματικά εργαστήρια των δομών λειτουργίας του Σωματείου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΚΥΑ: Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών στο Πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»
Ειδήσεις

ΚΥΑ: Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών στο Πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»

ΕΒΕΑ: Επιχειρηματική αποστολή με 22 ελληνικές επιχειρήσεις στη Βόρεια Μακεδονία
Επιχειρήσεις

ΕΒΕΑ: Επιχειρηματική αποστολή με 22 ελληνικές επιχειρήσεις στη Βόρεια Μακεδονία

Μητσοτάκης: Με σχέδιο και συστηματική προσπάθεια μειώνουμε τα θύματα των τροχαίων
Πολιτική

Μητσοτάκης: Με σχέδιο και συστηματική προσπάθεια μειώνουμε τα θύματα των τροχαίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων: Οι εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν έως τις 28 Μαΐου
Magazino

Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων: Οι εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν έως τις 28 Μαΐου

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν προγράμματα άθλησης σε τέσσερα πάρκα της πόλης
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν προγράμματα άθλησης σε τέσσερα πάρκα της πόλης

Δήμος Αθηναίων: Ο Ξενώνας εξαρτημένων δεν κλείνει, αναλαμβάνει τη λειτουργία του ο ΕΟΠΑΕ
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Ο Ξενώνας εξαρτημένων δεν κλείνει, αναλαμβάνει τη λειτουργία του ο ΕΟΠΑΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμά

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ