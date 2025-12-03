Πυρά Μπακογιάννη κατά Δούκα: «Χρυσοί» κάδοι για σκύλους εν μέσω σφράγισης κοινωνικών δομών

«Σε προκλητικές σπατάλες προχωράει η δημοτική αρχή Δούκα με την προμήθεια 660 κάδων συλλογής απορριμμάτων σε χώρους κοινωνικοποίησης σκύλων, προϋπολογισμού, με βάση τη διακήρυξη, 998.480 ευρώ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» την Τετάρτη (3/12).

«Ήτοι 1.512 ευρώ, ο κάθε "χρυσός κάδος" και μάλιστα η δαπάνη θα γίνει από ιδίους πόρους, δηλαδή από τα ανταποδοτικά τέλη των Αθηναίων. Με το ίδιο ποσό η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να έχει κρατήσει ανοιχτό για τα επόμενα 28 χρόνια το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο έκλεισε επικαλούμενη οικονομική στενότητα», επισημαίνεται.

«Και ενώ προχωρά σε εξόφθαλμες σπατάλες, προβάλλοντας οικονομικούς λόγους επιβάλλει αδικαιολόγητες αυξήσεις! Δύο μόνο ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι πρόσφατες ανατιμήσεις έως και 100% στα δημοτικά πάρκινγκ, αλλά και η κατά 25% αύξηση του εισιτηρίου των χριστουγεννιάτικων δράσεων της Τεχνόπολης. Για μείωση δημοτικών τελών, ούτε λόγος. Το τρέχον έτος, αντί να προβεί στις προγραμματισμένες από την προηγούμενη δημοτική αρχή μειώσεις, επέλεξε το πάγωμα τους. Φέτος; Θα επικαλεστεί ξανά οικονομική στενότητα;», καταλήγει η ανακοίνωση.

Άμεση ήταν η απάντηση του Δήμου Αθηναίων, που εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ο κ. Μπακογιάννης συνεχίζει τον κατήφορο της παραπληροφόρησης. Μας κουνάει επιδεικτικά το δάχτυλο, την ώρα που έχει χρεώσει τους Αθηναίους με 6 εκ. ευρώ μόνο για τη Βασιλίσσης Όλγας (χωρίς να υπολογίσουμε το φαγοπότι του Μεγάλου Περιπάτου), με 1,5 εκ. ευρώ τις Σχολικές Επιτροπές και 3 εκ. ευρώ την Αναπτυξιακή Αθήνας.

Πάμε να δούμε την αλήθεια.

Για τους κάδους για τα περιττώματα σκύλων:

Το πρώτο του ψέμα καταρρίπτεται από έναν αριθμό: 1.080 ευρώ συν ΦΠΑ, μαζί με την τοποθέτηση. Αυτή είναι η πραγματική τιμή και μάλιστα σε διαδικασία ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού.

Συγγνώμη που πληρώσαμε πολύ φθηνότερα από ό,τι ο ίδιος, επί δημαρχίας του. Ο κάθε κάδος της Πανεπιστημίου που προμηθεύτηκε κόστισε 2.100 ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια τιμή, χωρίς την τοποθέτηση. Το ξέρουμε ότι τον στενοχωρεί που προμηθευόμαστε πολύ φθηνότερους κάδους από τους δικούς του και θα πληρώσουμε λιγότερο από τα μισά για αναβαθμισμένη υπηρεσία.

Για το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου:

Η αλήθεια για το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου είναι επίσης καταγεγραμμένη και όσα ισχυρίζεται ο κ. Μπακογιάννης είναι ανυπόστατα ψεύδη.

Στις 29/07/2025, ο Δήμος Αθηναίων έλαβε εξώδικο από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου στην Αλικαρνασσού 49, η οποία ζητούσε την άμεση παράδοση του κτιρίου. Η κοινή απόφαση που ελήφθη με τους Γιατρούς του Κόσμου είναι η φιλοξενία του Υπνωτηρίου στους χώρους του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων με πλήρη διασφάλιση των 50 κλινών που απαιτεί η λειτουργία του.

Κύριε Μπακογιάννη, το μοναδικό σας άγχος είναι να θολώσετε όλα τα θετικά που γίνονται στην Αθήνα. Σας ενδιαφέρει μόνο μια «δήθεν» ρεβάνς και όχι τα συμφέροντα των πολιτών. Δεν θα σας κάνουμε το χατίρι.

Το μεγάλο φαγοπότι τελείωσε. Εμείς συνεχίζουμε με διαφάνεια και πολλή δουλειά».