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ELVIAL για πρόσοψη υπουργείου Άμυνας: Ύψιστη τιμή η συμμετοχή μας
Επιχειρήσεις
12:24 - 03 Δεκ 2025

ELVIAL για πρόσοψη υπουργείου Άμυνας: Ύψιστη τιμή η συμμετοχή μας

Reporter.gr Newsroom
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Τα εγκαίνια της νέας εντυπωσιακής όψης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πραγματοποιήθηκαν παρουσία ολόκληρης της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας στον περιβάλλοντα χώρο του Στρατοπέδου «Παπάγου». Η νέα αρχιτεκτονική ταυτότητα συνιστά ένα έργο βαθιά συμβολικό, άρρηκτα συνδεδεμένο με την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», το μνημείο που τιμά 121.692 πεσόντες υπέρ της ελευθερίας και ενσωματώνει μια σύγχρονη συλλογική οπτική. 

Για την ELVIAL, αυτή η συμμετοχή αποτελεί ύψιστη τιμή αλλά και μια στιγμή ιστορικής ευθύνης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Με την ενσωμάτωση των συστημάτων της στη νέα όψη του ΥΠΕΘΑ, η ELVIAL γίνεται μέρος ενός έργου-σημείου αναφοράς, όπου η ελληνική επιχειρηματικότητα και η σύγχρονη τεχνολογία συναντούν την εθνική μνήμη, την τέχνη και τον πολιτισμό.

Το έργο φέρει την εικαστική σύλληψη και τον σχεδιασμό του διεθνούς φήμης γλύπτη και Καθηγητή Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ, Κωνσταντίνου Βαρώτσου, με χρηματοδότηση και υλοποίηση της METLEN.

Η ELVIAL ανταποκρίθηκε στις υψηλές απαιτήσεις του έργου, αναπτύσσοντας ειδικές λύσεις που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν αποκλειστικά για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής σύλληψης. Με μια ολιστική προσέγγιση στη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατεργασία, η εταιρεία διασφάλισε την απόλυτη ακρίβεια, την αντοχή και την αισθητική συνοχή των στοιχείων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία του έργου. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το μέγεθος και την πολυπλοκότητα, παραδόθηκε σε χρόνο εξαιρετικά σύντομο, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα και την υψηλή τεχνογνωσία της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε χαρακτηριστικά κατά την τελετή παράδοσης του έργου, μιας εμβληματικής δωρεάς της εταιρείας: «Η METLEN ανταποκρίθηκε σε ένα αυτονόητο πατριωτικό καθήκον και ευχαριστεί θερμά για τη μέγιστη τιμή να της δοθεί η δυνατότητα να τιμήσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΕΘΑ και τα Γενικά Επιτελεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Και μάλιστα με τρόπο απτό, πρακτικό αλλά και βαθιά συμβολικό. Με μια παρέμβαση υψηλής αισθητικής αξίας και μεγάλης λειτουργικής αναβάθμισης στο ιστορικό και εμβληματικό αυτό κτήριο. Ενισχύοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις υποδομές, τα οπλικά συστήματα και κυρίως το έμψυχο δυναμικό, ενισχύουμε την εθνική μας ισχύ και κυριαρχία, αποκτούμε δύναμη αποτροπής, προστατεύουμε τον εθνικό μας χώρο, διασφαλίζουμε την Ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση, μαζί με τη λειτουργία της δημοκρατίας και την κοινωνική συνοχή και συμπερίληψη για την πρόοδο της χώρας και την ευημερία των Ελλήνων και των Ελληνίδων μέσα σε ένα ρευστό, αβέβαιο και επικίνδυνο κόσμο που έχει χάσει πολλά από αυτά που θεωρούσαμε αυτονόητα και δεδομένα».

Παράλληλα, ο κ. Κωνσταντίνος Βαρώτσος, επισημαίνει σχετικά με τη συνεργασία του με την ELVIAL: «Ήταν μία θετική έκπληξη να δουλέψω με την εταιρεία ELVIAL, πρώτον, γιατί ανακάλυψα μια εταιρεία στην Ελλάδα που δουλεύει με πρότυπα ευρωπαϊκά, υψηλοτάτου επιπέδου, και δεύτερον, ήταν μεγάλη μου χαρά γιατί η εταιρεία αυτή είναι από τη Θεσσαλονίκη, στην οποία έχω μεγάλη αδυναμία καθώς ήμουν καθηγητής εκεί επί 23 χρόνια. Επίσης, θέλω να τονίσω τον επαγγελματισμό, την ετοιμότητα και τη σοβαρότητα που έδειξε η εταιρεία στο έργο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είναι μια μεγάλη χαρά και ένα αισιόδοξο μήνυμα να συνεργάζομαι με τέτοιες ελληνικές εταιρείες αυτή την περίοδο. Μην ξεχνάτε ότι το υλικό παρήχθη από ελληνικά χέρια, επεξεργάσθηκε και τοποθετήθηκε από ελληνικά χέρια. Ήμασταν πολύ τυχεροί σε αυτό το έργο».

Συντελεστές έργου:

Κωνσταντίνος Βαρώτσος, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ

Χρυσάνθη Ασπροπούλου, Αρχιτέκτονας

ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ, Κατασκευές Δομικού Χάλυβα

Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 12:25
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