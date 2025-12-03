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Ρεκόρ νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία: €7,8 δισ. στο 10μηνο
Οικονομία
12:32 - 03 Δεκ 2025

Ρεκόρ νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία: €7,8 δισ. στο 10μηνο

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική αύξηση των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον Οκτώβριο, παρά την ταυτόχρονη αύξηση των φορολογικών εισπράξεων.

Συγκεκριμένα, το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος για τον Οκτώβριο του 2025 έφτασε τα 829 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,03% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024, όταν είχε φτάσει τα 740 εκατ. ευρώ. Στο σύνολο του 10μήνου, το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος ανήλθε σε 7.797 εκατ. ευρώ, έναντι 6.656 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, καταγράφοντας αύξηση 17,14%.

Παρά την αύξηση του συνολικού χρέους, ο αριθμός των οφειλετών παρουσίασε οριακή μείωση κατά 0,77%, φτάνοντας τους 3.896.032 από 3.926.439 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Στην κατεύθυνση των εισπράξεων, οι αποπληρωμές νέου ληξιπρόθεσμου έφτασαν τα 409 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο, καταγράφοντας αύξηση 14,57% σε σχέση με τα 357 εκατ. ευρώ του Οκτωβρίου 2024. Στο 10μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός μη φορολογικών υποχρεώσεων) ανήλθαν σε 2.639 εκατ. ευρώ, από 2.415 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 9,28%.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το συνολικό υπόλοιπο των χρεών προς την Εφορία ξεπερνά τα 112,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 27,3 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό εισπράξιμο υπόλοιπο να φτάνει τα 85,1 δισ. ευρώ.

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Τελευταία τροποποίηση στις 03/12/2025 - 12:45
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