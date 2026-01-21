Δούκας: Αναμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής σήμερα - Προσοχή στις μετακινήσεις

Μέσω σημερινής (21/1) ανάρτησης στο X, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εφιστά την προσοχή στους κατοίκους της πόλης για την έντονη κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δούκας έκανε λόγο για δύο επικείμενα κύματα βροχοπτώσεων, ένα το μεσημέρι και ένα στις 20:00 το βράδυ. Παράλληλα, έκανε έκκληση στους κατοίκους της πόλης για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων, τονίζοντας ότι ο Δήμος βρίσκεται σε επιφυλακή για τη διαχείριση των έντονων φαινομένων.

Ακουλουθεί η σχετική ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων:

«Δύσκολες καιρικές συνθήκες σήμερα, περιμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής, ένα το μεσημέρι και ένα στις 20:00. Είμαστε σε επιφυλακή. Ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να καλέστε το 1595».