Δούκας: Αναμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής σήμερα - Προσοχή στις μετακινήσεις

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δούκας έκανε λόγο για δύο επικείμενα κύματα βροχοπτώσεων, ένα το μεσημέρι και ένα στις 20:00 το βράδυ. Παράλληλα, έκανε έκκληση στους κατοίκους της πόλης για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων, τονίζοντας ότι ο Δήμος βρίσκεται σε επιφυλακή για τη διαχείριση των έντονων φαινομένων.
Ακουλουθεί η σχετική ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων:
«Δύσκολες καιρικές συνθήκες σήμερα, περιμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής, ένα το μεσημέρι και ένα στις 20:00. Είμαστε σε επιφυλακή. Ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να καλέστε το 1595».
Δύσκολες καιρικές συνθήκες σήμερα, περιμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής, ένα το μεσημέρι και ένα στις 20:00.
Είμαστε σε επιφυλακή.
Ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να καλέστε το 1595. pic.twitter.com/thWljTNKYd— Haris Doukas (@h_doukas) January 21, 2026