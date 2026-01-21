Ήπιες μεταβολές στο πετρέλαιο παρά την γεωπολιτική «φουρτούνα» - Από ρεκόρ σε ρεκόρ ο χρυσός

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές την Τετάρτη (21/1), παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, που συνδέονται με τις απειλές των ΗΠΑ για επιβολή δασμών στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια Brent κινούνται πτωτικά κατά 0,03%, στα 64,91 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate χάνει 0,02% στα 60,01 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια είχαν κλείσει περίπου 1,5% υψηλότερα την προηγούμενη συνεδρίαση, αφού η παραγωγή από τον ΟΠΕΚ+ και συγκεκριμένα το Καζακστάν σταμάτησε στα πεδία Tengiz και Korolev την Κυριακή λόγω προβλημάτων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Τα θετικά στοιχεία για την κινεζική οικονομία είχαν επίσης υποστηρίξει τις τιμές.

Η παραγωγή πετρελαίου στα δύο καζακικά πεδία θα μπορούσε να παραμείνει σταματημένη για άλλες επτά έως δέκα ημέρες, σύμφωνα με τρεις πηγές της βιομηχανίας που επικαλείται το Reuters.

Η προσωρινή διακοπή παραγωγής στα πεδία Tengiz, ένα από τα μεγαλύτερα πεδία πετρελαίου στον κόσμο, και Korolev, καθώς και η αναμενόμενη αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ και οι γεωπολιτικές εντάσεις, θα συνεχίσουν να ασκούν καθοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου, δήλωσε ο αναλυτής της IG, Τόνι Σάικαμορ, την Τετάρτη.

Κατά τα άλλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι «δεν υπάρχει επιστροφή» στον στόχο του να ελέγξει τη Γροιλανδία. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε απειλήσει με κύμα αυξανόμενων δασμών στους Ευρωπαίους συμμάχους, μέχρι οι ΗΠΑ να επιτραπεί να αγοράσουν το νησί του Αρκτικού.

Οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, που προσθέτουν πίεση στις αγορές πετρελαίου καθώς οι δασμοί θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη, ενίσχυαν το αρνητικό κλίμα, δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Στάουνοβο.

Τα αποθέματα αργού και βενζίνης στις ΗΠΑ αναμένεται να έχουν αυξηθεί την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων πιθανότατα μειώθηκαν, σύμφωνα με προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters την Τρίτη.

Έξι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters εκτιμούν κατά μέσο όρο ότι τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια για την εβδομάδα που έληξε στις 16 Ιανουαρίου.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Από ρεκόρ σε ρεκόρ ο χρυσός

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1), το φυσικό αέριο παρουσιάζει κέρδη, καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,837 % στα 36,905 δολάρια η μεγαβατώρα.

Επιπλέον, ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 4.800 δολάρια την ουγγιά και φτάνοντας τα 4.862,96 δολάρια, εν μέσω έντονων γεωπολιτικών ανησυχιών και φόβων για παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο. Μετά από μια χρονιά-ορόσημο το 2025, το πολύτιμο μέταλλο μπήκε στο 2026 με αμείωτη δυναμική, ενισχυμένο από τη μείωση των πραγματικών επιτοκίων, τη χαλαρή νομισματική πολιτική και τη στροφή επενδυτών και κεντρικών τραπεζών μακριά από το δολάριο. Αναλυτές βλέπουν περαιτέρω ρεκόρ, ακόμη και πάνω από τα 5.000 δολάρια. Το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1) η αξία του χρυσού κυμαίνεται στα 4.865,76 δολάρια με κέρδη 2,10%,

Ταυτόχρονα, το ασήμι υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,06% στα 94,58 δολάρια και ο χαλκός ενισχύεται κατά 0,82% στα 5.8598 δολάρια.

Κλείνοντας, στο πεδίο των νομισμάτων, το δολάριο υποχωρεί κατά 0,11% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1714 δολάρια ανά ευρώ. Από την άλλη, το δολάριο ενισχύεται έναντι της λίρας κατά 0,25% με την ισοτιμία στα 1,3403 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα υποχωρεί έναντι του ευρώ κατά 0,21% με την ισοτιμία στη 0,8739 βρετανική λίρα ανά ευρώ.