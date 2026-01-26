ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
Αυτοδιοίκηση
12:15 - 26 Ιαν 2026

Εγκαίνια νέου πάρκου στον Σταθμό Λαρίσης σε συνεργασία με τη ΔΕΗ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένας νέος χώρος πρασίνου δημιουργήθηκε στον Σταθμό Λαρίσης. Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, o Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας εγκαινίασε το νέο ΔΕΗ Mini Park, στη συμβολή των οδών Ακακίου 4 & Ηπείρου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η πόλη δεν αλλάζει μόνο με μεγάλα έργα. Αλλάζει με μικρά βήματα που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Στον Σταθμό Λαρίσης, παραδώσαμε στους κατοίκους ένα νέο πάρκο με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Ευχαριστώ θερμά όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Δίνουμε ανάσα σε μία περιοχή που το έχει ανάγκη. Με γνώμονα την κυκλική οικονομία, δημιουργούμε νέους χώρους πρασίνου που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης σε μικρούς και μεγάλους».

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Αθηναίων, Γιώργος Αποστολόπουλος, τόνισε: «Στην πρώτη γραμμή για μία πιο πράσινη Αθήνα, εγκαινιάσαμε σήμερα ένα νέο πάρκο σε μία πυκνοκατοικημένη γειτονιά. Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, μετατρέπουμε ένα ανενεργό σημείο της πόλης σε σημείο σκιάς, δροσιάς και καθημερινής ανάσας. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται το μικροκλίμα ενώ μειώνεται η θερμική επιβάρυνση. Συνεχίζουμε με παρεμβάσεις που αλλάζουν την πόλη».

Η Διευθύντρια Χορηγιών & Συνεργασιών Ομίλου ΔΕΗ, Έλενα Χριστοπούλου, σημείωσε: «Η δημιουργία του ΔΕΗ Mini Park στην οδό Ηπείρου αποτελεί μια μικρή αλλά ουσιαστική παρέμβαση στον αστικό ιστό της Αθήνας. Έναν χώρο πρασίνου ανοιχτό σε όλους, που δίνει ανάσα στη γειτονιά και προσφέρει ένα σημείο συνάντησης για κατοίκους κάθε ηλικίας. Για εμάς στη ΔΕΗ, τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν πραγματικό νόημα όταν αφήνουν ένα θετικό, καθημερινό αποτύπωμα στις πόλεις και στις τοπικές κοινωνίες και ελπίζουμε το ΔΕΗ Mini Park να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας των κατοίκων και να αξιοποιηθεί με τον τρόπο που αξίζει».

Ένα πάρκο βασισμένο στις αρχές της κυκλικής οικονομίας

Το ΔΕΗ Mini Park στον Δήμο Αθηναίων αποτελεί ένα σύγχρονο πάρκο αναψυχής σύμφωνα με τα πρότυπα της κυκλικής οικονομίας. Πρόκειται για μία έκταση 424 τ.μ.. Τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση έχει αναλάβει η ΔΕΗ. To νέο σημείο αστικού πρασίνου σχεδιάστηκε με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και εντάσσεται αρμονικά στον ιστό της πόλης. Κατά τη δημιουργία του, επαναχρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που προϋπήρχαν, όπως κορμοί δέντρων και βότσαλα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μεσογειακή βλάστηση. Φυτεύτηκαν 292 θάμνοι και 4 δέντρα (δύο ψευδοπιπεριές & δύο προύνοι).

Επιπλέον, το νέο πάρκο διαθέτει:

  • Τέσσερα αυτόνομα φωτιστικά led με φωτοβολταϊκά.
  • Έξι παγκάκια.
  • Δύο κάδους απορριμμάτων
  • Μία βρύση με νερό για τους επισκέπτες.
  • Μία ποτίστρα για ζώα συντροφιάς.
  • Ένα φυσικό παιχνίδι με κορμούς δέντρων για παιδιά.
  • Ένα παιχνίδι με δοκούς ισορροπίας.
  • Μία πέργκολα.

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση για τη γειτονιά

Το πάρκο αυτό δεν συμβάλλει μόνο στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Αναζωογονεί τον αστικό ιστό, μειώνει την αισθητή θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική ρύπανση στη γειτονιά, ενώ ταυτόχρονα παρέχει έναν ασφαλή χώρο για παιχνίδι και άθληση, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής των κατοίκων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurobank: 23 χρόνια «Μπροστά για την Παιδεία» – Βράβευσε Αριστούχους μαθητές της Αθήνας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: 23 χρόνια «Μπροστά για την Παιδεία» – Βράβευσε Αριστούχους μαθητές της Αθήνας

Ασταμάτητο ράλι για τον χρυσό – Άνω των $5.100 ελέω γεωπολιτικών εντάσεων
Εμπορεύματα

Ασταμάτητο ράλι για τον χρυσό – Άνω των $5.100 ελέω γεωπολιτικών εντάσεων

Κάρνεϊ: Ο Καναδάς δεν επιδιώκει εμπορικό deal με Κίνα – Απειλές Τραμπ για δασμούς 100%
Ειδήσεις

Κάρνεϊ: Ο Καναδάς δεν επιδιώκει εμπορικό deal με Κίνα – Απειλές Τραμπ για δασμούς 100%

Ψυχιατρική Ακριβείας: Η σύγχρονη προσέγγιση στην ψυχική υγεία με έμφαση στην πρόληψη
Υγεία

Ψυχιατρική Ακριβείας: Η σύγχρονη προσέγγιση στην ψυχική υγεία με έμφαση στην πρόληψη

Επίκαιρη Ερώτηση Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια
Πολιτική

Επίκαιρη Ερώτηση Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο
Ειδήσεις

Γουδί: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο πολυκατοικίας – Έπεσε από τον πέμπτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ