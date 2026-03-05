Χανιά: Φρένο του Δήμου στο πλάνο για ξενοδοχείο στο Λόφο Καστέλι

Απομακρύνεται – προς το παρόν – το θέμα της μετατροπής σε ξενοδοχείο των μνημείων στον λόφο Καστέλι, με τον δήμο Χανίων, με βάση όσα αναφέρει ο ιστότοπος zarapnews.gr, να δηλώνει έτοιμος να συζητήσει με το Πολυτεχνείο Κρήτης για τη χρήση και λειτουργία του χώρου με δράσεις κοινής ωφελείας. Παράλληλα ο Δήμος έχει εκφράσει και την αντίθεσή του στη για χρόνια κατάληψη του κτιρίου με την επωνυμία Rosa Nera.

Ο χώρος, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη, έχει συνδεθεί με την τοπική ιστορία. Φιλοξενούσε το «Ναυαρχείο» της Βενετικής Διοίκησης, αλλά και την έδρα της Οθωμανικής Διοίκησης, για να φιλοξενήσει στη συνέχεια την έδρα της στρατιωτικής διοίκησης της Κρήτης. Στην αποκαλούμενη «Μεραρχία», όπως λεγόταν μεταπολεμικά, μάλιστα είχε υπηρετήσει ο Μίκης Θεοδωράκης.

Με βάση το zarpanews, ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, κατά τη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου της Τετάρτης, απαντώντας σε ερώτηση της επικεφαλής της παράταξης «Όνειρο είναι τα Χανιά», Κατερίνας Μανιμανάκη, επανέλαβε την αντίθεση του Δήμου στο πλάνο για ξενοδοχείο.

Από την πλευρά της, η κα Μανιμανάκη τόνισε ότι ορθά έπραξε ο δήμαρχος που μετέβη και παρενέβη στη συνεδρίαση, αλλά δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Πρόσθεσε επίσης πως, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών των αγωνιστών της Καισαριανής, κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ η προστασία και αποκατάσταση του Φρουρίου Ιτζεδίν ως ιστορικού χώρου μαρτυρίου.

Ο δήμαρχος Χανίων εξέφρασε την κοινή βούληση του δημοτικού συμβουλίου, της τοπικής κοινωνίας, φορέων και συλλογικοτήτων κατά της ξενοδοχοποίησης στον λόφο Καστέλι, αίτημα που μετέφερε και κατά την παρέμβασή του στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχαν μόνο πολιτικά ή κοινωνικά επιχειρήματα, αλλά και αμιγώς νομικά και τυπικά ζητήματα, τα οποία ουσιαστικά δεν επέτρεπαν τη συζήτηση και τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

Τόνισε, μάλιστα, με βάση το zarpanews, ότι κατά τη συνεδρίαση δεν ξεκίνησε καν η συζήτηση επί του θέματος. Όπως εξήγησε, είχαν προηγηθεί επικοινωνίες τόσο με τον Γενικό Γραμματέα όσο και με στελέχη του Υπουργείου, αλλά και με μέλη του Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων, όπου κατέστη σαφές ότι δεν μπορεί να εξεταστεί μελέτη μετατροπής των συγκεκριμένων κτιρίων σε ξενοδοχείο, από τη στιγμή που ο πολεοδομικός σχεδιασμός και το χωροταξικό πλαίσιο απαγορεύουν τη συγκεκριμένη χρήση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχετική αλληλογραφία της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων με το Υπουργείο, η οποία – όπως είπε – ξεκαθαρίζει με απόλυτο τρόπο ότι οι προβλεπόμενες χρήσεις δεν περιλαμβάνουν ξενοδοχειακή δραστηριότητα, γεγονός που είναι δεσμευτικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον οι επενδυτές εξακολουθούν να επιθυμούν την υλοποίηση της επένδυσής τους, θα πρέπει, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τις τοπικές αποφάσεις, να επιδιώξουν ενδεχομένως την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος προκειμένου να αλλάξει η συγκεκριμένη χρήση γης και στη συνέχεια να επαναφέρουν το θέμα στο αρμόδιο Συμβούλιο.

Όπως επισήμανε, πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί σημαντικό χρονικό διάστημα. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, θα ενεργοποιηθεί εκ νέου η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία καλεί το κεντρικό κράτος να σεβαστεί πλήρως τις νόμιμες αποφάσεις των υπηρεσιών, των συλλογικών οργάνων του Δήμου Χανίων και των τοπικών φορέων.

Ο κ. Σημανδηράκης τόνισε ότι τα περιθώρια υλοποίησης ξενοδοχείου στον λόφο Καστέλι δεν μηδενίζονται, αλλά απομακρύνονται, εκτιμώντας ως εξαιρετικά απίθανο να προχωρήσει ο σχεδιασμός ξενοδοχείου. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε ότι η δημοτική αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο – καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα στο οποίο υπάρχει ταύτιση θέσεων – θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να μην υπάρξουν νέες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι εφόσον υπάρξει πρόσκληση από το Πολυτεχνείο – «και το λέω ακριβώς με αυτή τη λογική και πολιτική σειρά», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε – ο Δήμος είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια ουσιαστική συζήτηση, με στόχο να διαμορφωθεί μια συγκεκριμένη πρόταση αξιοποίησης των χώρων, με σαφές χρονοδιάγραμμα.

Όπως εξήγησε, η πρόταση αυτή θα πρέπει να είναι αποδεκτή από τον ιδιοκτήτη του χώρου, δηλαδή το Πολυτεχνείο, και να αφορά χρήση κοινής ωφέλειας, με δράσεις που θα συνδέονται με τη βούληση και τον προσανατολισμό του Ιδρύματος, τις οποίες ο Δήμος Χανίων θα υποστηρίξει με κάθε τρόπο. Υπογράμμισε επίσης πως η δημοτική αρχή είναι κατά της λειτουργίας ξενοδοχείου στον λόφο Καστέλι, αλλά δεν θα υποστηρίξει επίσης τη συνέχιση της κατάληψης στον χώρο αυτό.