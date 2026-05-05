ΕΕ: Έτοιμη για κάθε σενάριο μετά τις απειλές Τραμπ για αύξηση δασμών στα αυτοκίνητα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε απειλήσει την προηγούμενη Παρασκευή (1/5) να αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ από 15% σε 25%, υποστηρίζοντας ότι το ευρωπαϊκό μπλοκ δεν τήρησε εμπορική συμφωνία που είχε συναφθεί πέρυσι.

Από την πλευρά της, η φον ντερ Λάιεν απέρριψε αυτή την κατηγορία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ερεβάν, δήλωσε ότι «μια συμφωνία είναι συμφωνία και υπάρχει πράγματι συμφωνία», προσθέτοντας ότι και οι δύο πλευρές την εφαρμόζουν, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές δημοκρατικές διαδικασίες που ισχύουν σε καθεμία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη δώσει υπό όρους έγκριση στη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, ωστόσο, σύμφωνα με τους θεσμικούς κανόνες της Ένωσης, απαιτείται ακόμη η τελική της διαμόρφωση μέσω διαπραγμάτευσης με τα κράτη-μέλη.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε επίσης ότι η ΕΕ βρίσκεται στο τελικό στάδιο εφαρμογής των εκκρεμών υποχρεώσεών της σχετικά με τους δασμούς, καθώς η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εμπορική πολιτική των 27 κρατών-μελών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει δεσμεύσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως, όπως για παράδειγμα η προσαρμογή στο συμφωνημένο ανώτατο όριο δασμών.

Επιπλέον, η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η ΕΕ επιδιώκει μια σχέση που βασίζεται σε αμοιβαίο όφελος, συνεργασία και αξιοπιστία, προσθέτοντας ότι η Ένωση είναι προετοιμασμένη για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ που είχε συναφθεί πέρυσι περιόρισε τους αμερικανικούς δασμούς στο 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, ποσοστό χαμηλότερο από το 25% που οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει σε οχήματα από άλλους εμπορικούς εταίρους.

Να σημειωθεί εδώ ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό Εμπορικό Αντιπρόσωπο Τζέιμσον Γκριρ στο περιθώριο της υπουργικής συνάντησης της G7 στο Παρίσι την Τρίτη.

Ο Γκριρ δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα ότι η διαδικασία επικύρωσης από την πλευρά της ΕΕ προχωρά με αργούς ρυθμούς και ότι έχουν προστεθεί τροποποιήσεις οι οποίες, όπως είπε, περιορίζουν την αρχική συμφωνία.

Πρόσθεσε επίσης ότι, μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ο πρόεδρος Τραμπ εκτίμησε πως εάν η ΕΕ δεν εφαρμόζει πλήρως τη συμφωνία, τότε ούτε οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να την εφαρμόσουν στο σύνολό της.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε ότι παραμένει πλήρως προσηλωμένη στη συμφωνία. Ο εκπρόσωπος της ΕΕ Τόμας Ρενιέ δήλωσε ότι από την πρώτη ημέρα η Ένωση εφαρμόζει τη κοινή δήλωση και συνεχίζει να τηρεί τις κοινές δεσμεύσεις της.