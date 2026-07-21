Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος των εμπειρογνωμόνων για τις ρωγμές στην Κυψέλη

Νέα συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με εκπροσώπους των κατοίκων της Κυψέλης για τις βλάβες σε κτίρια λόγω των έργων του Μετρό.

Μετά τη νέα συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με αντιπροσωπεία κατοίκων της Κυψέλης, στο Δημαρχείο της Αθήνας, σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, σχετικά με τις βλάβες σε κτίρια που έχουν προκληθεί στην περιοχή, ο Δήμος Αθηναίων προχωρά σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης των κατοίκων.

Ειδικότερα:

1. Ο Δήμος θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, ενός μεταλλειολόγου μηχανικού και ενός πολιτικού μηχανικού, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων.

2. Τίθεται άμεσα στη διάθεση των κατοίκων εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη (Χανίων 4).

3. Ο διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς συνεχίζεται. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Ιουλίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του αρμόδιου Υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό.