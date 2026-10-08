Γκράβα: Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος για την Παρασκευή (9/10)

Δεν θα λειτουργήσει την Παρασκευή (9/10) το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Υπενθυμίζεται ότι το σχολικό συγκρότημα είχε εκκενωθεί στις 2 Οκτωβρίου, έπειτα από αναφορές για οσμή αερίου.

«Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γράβας για αύριο Παρασκευή. Καλώ τις αρμόδιες εταιρείες, το υπουργείο και το ΤΕΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων σε δήλωσή του.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (8/10) οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο ιστορικό σχολικό συγκρότημα έδωσαν στη δημοσιότητα εκτενές κείμενο, στο οποίο καταγράφουν το ιστορικό των περιστατικών που έχουν σημειωθεί στη Γκράβα, αλλά και τα αιτήματά τους.