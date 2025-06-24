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ΙΛΥΔΑ: Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουλίου – Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ανακοινώσεις
10:27 - 24 Ιουν 2025

ΙΛΥΔΑ: Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουλίου – Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Reporter.gr Newsroom
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» προσκάλεσε τους μετόχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 18 Ιουλίου στις 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, στην οδό Αδριανείου 29.

Τα θέματα που κατόπιν συζήτησης θα ληφθούν αποφάσεις είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Θέμα 3ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Θέμα 4ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων, αφενός για υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως , και αφετέρου για την , μέσω των νομίμων αποθεματικών της Εταιρείας, κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της Εταιρείας σε αναπτυξιακά επιδοτούμενα έργα.

Θέμα 5ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 6ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 7ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).

Θέμα 8ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 9ο: Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025- 31.12.2025), και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 10ο: : Παροχή εγκρίσεως-αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 11ο: Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

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