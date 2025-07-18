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ΟΤΕ: Μετοχικό Κεφάλαιο στα €1,14 δισ. μετά την ακύρωση 8,84 εκατ. μετοχών
Ανακοινώσεις
11:07 - 18 Ιουλ 2025

ΟΤΕ: Μετοχικό Κεφάλαιο στα €1,14 δισ. μετά την ακύρωση 8,84 εκατ. μετοχών

Reporter.gr Newsroom
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Σε 1,142 δισ. ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ, μετά την ακύρωση περίπου 8,84 εκατ. μετοχών του Ομίλου.  

Ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών των άνω ιδίων μετοχών ορίστηκε η 22α Ιουλίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία παύει η διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α.

Ειδικότερα, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τα εξής:

Όπως ήδη έχει γνωστοποιηθεί, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 23/06/2025, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την ακύρωση σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, 8.840.446 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,83€ η κάθε μία, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €25.018.462,18 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της.

Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 03/06/2024 έως 30/04/2025, με μέση τιμή αγοράς €14,83 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου, από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 30-11-2023), Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών.

Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των 8.840.446 μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €1.142.904.349,41 (από €1.167.922.811,59 προ της μείωσης) και διαιρείται σε 403.853.127 κοινές ονομαστικές μετοχές (από 412.693.573 κοινές ονομαστικές μετοχές προ της ακύρωσης), ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία.

H τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα παραπάνω, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.3667656/ΑΠ/14.07.2025 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 14.07.2025.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρείας στις 17.07.2025.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χ.Α. των άνω ιδίων μετοχών ορίστηκε η 22.07.2025 ημερομηνία κατά την οποία παύει η διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α.

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