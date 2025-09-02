Μύλοι Κεπενού: Αίτημα διαγραφής των μετοχών από το ταμπλό του ΧΑ

Αποχωρεί από το Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ. Υποβλήθηκε αίτημα διαγραφής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Την ομόφωνη απόφαση διαγραφής των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών έλαβε η εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της 29ης Αυγούστου. Ήδη υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο του άρθρου 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, την 29.08.2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., συνεδρίασε η Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και αποφάσισε ομόφωνα τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005.

Παράλληλα, δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος διαγραφής.