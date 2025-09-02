Ιντερτέκ: Εξέλεξε το νέο ΔΣ - Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για το 2024

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ».

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.916.159 μετοχές σε σύνολο 8.424.900 μετοχών, ήτοι ποσοστό 70,22% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Στο 1ο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 - 31/12/2024, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.916.159

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,22 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.916.159

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.916.159

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%

Στο 2ο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2024 έως 31/12/2024 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.916.159

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,22 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.916.159

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.916.159

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%

Στο 3ο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2024. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intertech.gr Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2024 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην τρέχουσα «Πολιτική Αποδοχών» και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.intertech.gr. Σύμφωνα με την από 30.07.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η έκθεση αποδοχών αντανακλά την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας και συνάδει πλήρως με αυτή.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.916.159

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,22 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.916.159

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.916.159

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%

Στο 4ο θέμα η Γενική Συνέλευση α) ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που τελικά καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2024 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία, σύμφωνα με την Έκθεση Αποδοχών 2024 και β) ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ως εξής:

Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Βασική μηνιαία αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.

Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.: έως 800 ευρώ

Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.: έως 800 ευρώ

Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος: έως 10.500 ευρώ βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.916.159

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,22 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.916.159

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.916.159

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%

Στο 5ο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2025 έως 31.12.2025 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε», με έδρα τη Λ. Μεσογείων αρ. 449, Αγ. Παρασκευή, εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 173, με ετήσια αμοιβή έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με την προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2025, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), πλέον Φ.Π.Α.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.916.159

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,22 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.916.159

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.916.159

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%

Στο 6ο θέμα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να παρασχεθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας άδεια να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.916.159

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,22 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.916.159

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.916.159

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%

Στο 7ο θέμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024, η οποία είναι ανηρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intertech.gr.

Άνευ ψηφοφορίας.

Στο 8ο θέμα ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ η οποία είναι ανηρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intertech.gr.

Άνευ ψηφοφορίας.

Στο 9ο θέμα η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024.

Απαιτούμενη απαρτία: 50% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80 % των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.916.159

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,22 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.916.159

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.916.159

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%

Στο 10ο θέμα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα:

α) την ανάκληση των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 77 παρ. 2 του ν.4548/2018

β) την εκλογή των κάτωθι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για πενταετή θητεία παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το έτος 2030, και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 85 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και συγκεκριμένα των:

1. Ηλία Γεωργαντά

2. Κωνσταντίνου Ζιώγα

3. Αθανασίου Κατσίκα

4. Μαρίκας Ρέλλα

5. Αθανασίου Παραλόπουλου

6. Σπύρου Γιαμά

7. Μάνθας Βαρελά

(γ) τον ορισμό των Αθανασίου Κατσίκα και Μαρίκας Ρέλλα, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρούντων τις προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.916.159

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,22 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.916.159

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.916.159

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%

Στο 11ο θέμα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον καθορισμό είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης Επιτροπής της Εταιρείας, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρίτους, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι πενταετή, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του και όρισε ως μέλη της Επιτροπής τους κ.κ. Αθανάσιο Κατσίκα, Μιχαήλ Ζερβογιαννάκη, Γεώργιο Ροζάκη, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.916.159

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,22 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.916.159

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.916.159

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%