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ΗΠΑ: Ήπια πτώση 0,1% των κατασκευαστικών δαπανών τον Ιούλιο
Ειδήσεις
17:43 - 02 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Ήπια πτώση 0,1% των κατασκευαστικών δαπανών τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Οι δαπάνες για κατασκευές στις ΗΠΑ μειώθηκαν τον Ιούλιο, καθώς τα υψηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων συνέχισαν να περιορίζουν την αγορά κατοικιών.

Το Γραφείο Απογραφών του Υπουργείου Εμπορίου ανακοίνωσε την Τρίτη (2/9) ότι οι δαπάνες για κατασκευές μειώθηκαν κατά 0,1% μετά από μια μη αναθεωρημένη πτώση 0,4% τον Ιούνιο. Η μείωση ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες των οικονομολόγων. Οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,8% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο.

Οι δαπάνες για ιδιωτικά κατασκευαστικά έργα μειώθηκαν κατά 0,2%. Οι επενδύσεις σε οικιστικές κατασκευές αυξήθηκαν κατά 0,1%, με τις δαπάνες για νέα έργα μονοκατοικιών να σημειώνουν άνοδο 0,1%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις σε οικιστικές κατασκευές συρρικνώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 2,5 ετών. Αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω το τρίτο τρίμηνο, κάτι που θα σηματοδοτήσει την τρίτη συνεχόμενη τριμηνιαία μείωση.

Τα υψηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων έχουν υπονομεύσει την αγορά κατοικιών. Αν και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων έχουν μειωθεί από τα υψηλά επίπεδα του τρέχοντος έτους, λόγω των προσδοκιών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια το Σεπτέμβριο, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Η επιβράδυνση της αγοράς εργασίας αποτελεί, επίσης, εμπόδιο για τις πωλήσεις κατοικιών.

Το απόθεμα των ολοκληρωμένων νέων κατοικιών προς πώληση ήταν το υψηλότερο των τελευταίων 16 ετών τον Ιούλιο. Οι δαπάνες για πολυκατοικίες μειώθηκαν κατά 0,4%. Οι επενδύσεις σε ιδιωτικά μη οικιστικά κτήρια, όπως γραφεία και εργοστάσια, μειώθηκαν κατά 0,5%. Οι δαπάνες για μη οικιστικά κτήρια συρρικνώθηκαν το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Οι δαπάνες για δημόσια κατασκευαστικά έργα αυξήθηκαν κατά 0,3%. Οι δαπάνες για κατασκευαστικά έργα των πολιτειακών και τοπικών κυβερνήσεων αυξήθηκαν κατά 0,1%, ενώ οι δαπάνες για έργα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 3,2%.

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