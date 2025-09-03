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Softweb: Γενική Συνέλευση στις 24 Σεπτεμβρίου - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Ανακοινώσεις
11:01 - 03 Σεπ 2025

Softweb: Γενική Συνέλευση στις 24 Σεπτεμβρίου - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Reporter.gr Newsroom
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «SOFTWEB - ΑDAPTIVE I.T SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κάλεσε τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 π.μ., η οποία θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 έως 31.12.2024) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την ως άνω χρήσης 01.01.2024-31.12.2024 κατά το άρθρο 117 § 1 περ. γ. ν. 4548/2018.

3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής της.

4. Έγκριση μισθών και αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και προέγκριση μισθών και αμοιβών για τη χρήση 2025.

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

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