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Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές εν μέσω ανησυχιών για τα δημοσιονομικά - Άνοδος στις αποδόσεις ομολόγων
Χρηματιστήρια
10:45 - 03 Σεπ 2025

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές εν μέσω ανησυχιών για τα δημοσιονομικά - Άνοδος στις αποδόσεις ομολόγων

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωαγορες ανοίγουν σε μεικτό έδαφος το πρωί της Τετάρτης (3/9), ανατρέποντας, εν μέρει, το αρνητικό κλίμα της προηγούμενης συνεδρίασης, το οποίο οφειλόταν σε ανησυχίες για τα δημοσιονομικά της περιοχής.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,12% και διαμορφώνεται στις 543,80 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,16% στις 23.541,42 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,13% στις 9.130,95 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει κατά 0,28% στις 7.675,05 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει πτώση κατά 0,42% και διαμορφώνεται στις 41.792,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται πτωτικά κατά 0,31% στις 14.671,71 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,40% και διαμορφώνεται στις 7.646,09 μονάδες.

Η μεικτή εικόνα των χρηματιστηρίων οφείλεται στις ανησυχίες που υπάρχουν τις δημοσιονομικές προοπτικές των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, οι οποίες οδήγησαν σε αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων.

Η απόδοση των 30ετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό της από το 1998, καθώς οι επενδυτές προσβλέπουν σε έναν αμφιλεγόμενο φθινοπωρινό προϋπολογισμό. Εν τω μεταξύ, η απόδοση των 30ετών ομολόγων της Γαλλίας ήταν η υψηλότερη από το 2009, ενόψει της ψήφου μη εμπιστοσύνης της επόμενης εβδομάδας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανατροπή της κυβέρνησης λόγω μιας έντονης διαμάχης για τον προϋπολογισμό.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποδόσεις των ομολόγων αυξάνονται και σε παγκόσμιο επίπεδο, εν μέσω ανησυχιών για τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο την Τρίτη (2/9), μετά την απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου την Παρασκευή (29/8) ότι οι περισσότεροι από τους δασμούς του Τραμπ είναι παράνομοι. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα η κυβέρνηση να πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα που έχει ήδη εισπράξει από τους δασμούς, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην ήδη τεταμένη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ.

Οι ασιατικές αγορές σημείωσαν μεικτές τάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την παγκόσμια αγορά ομολόγων και τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του εμπορίου, ενώ τα αμερικανικά μετοχικά futures σημείωσαν άνοδο μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστηρίου σε υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Alphabet, η οποία ενίσχυσε τον αισιοδοξία ότι οι τεχνολογικοί γίγαντες θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις ρυθμιστικές απειλές.

Στην Ευρώπη, την Τετάρτη, αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Swiss Life Holding και της Helvetia Holding. Στο «μέτωπο» των δημοσιονομικών στοιχείων που θα δημοσιευθούν περιλαμβάνονται τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Τουρκία.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2025 - 10:45
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