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Συνάντηση ΕΣΕΕ-ΟΕΤΕ για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στα τελωνεία
Επιχειρήσεις
10:49 - 03 Σεπ 2025

Συνάντηση ΕΣΕΕ-ΟΕΤΕ για τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στα τελωνεία

Reporter.gr Newsroom
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Τις συνεχιζόμενες και πρωτοφανείς δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκτελωνισμού των προϊόντων συζήτησε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Σταύρο Καφούνη και τη συμμετοχή του Γεν. Γραμματέα κ. Δώρου Καπράλου με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων, υπό τον Πρόεδρο κ. Χαράλαμπο Μπαρτζώκα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της σχετικής επιστολής της 21/07 της ΕΣΕΕ στον Υπουργό Οικονομικών κ. Πιερρακάκη, στην οποία ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ εξέφραζε τον έντονο προβληματισμό του επιχειρηματικού κόσμου και της συνάντησης του για το ίδιο θέμα στις αρχές Αυγούστου με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή. Από την πλευρά της η ΟΕΤΕ με ανακοίνωσή της στις 7 Αυγούστου είχε επισημάνει πως η διαμορφωθείσα κατάσταση στα τελωνεία αποτελεί τροχοπέδη για το ελεύθερο εμπόριο.

ΕΣΕΕ και ΟΕΤΕ συμφώνησαν πως το πρόβλημα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με αχρείαστα κόστη και δυσχεραίνει συνολικά τη λειτουργία της αγοράς.

Η ΕΣΕΕ, ως ο θεσμικός εκπρόσωπος του ελληνικού εμπορίου δεσμεύτηκε πως θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

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