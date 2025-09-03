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CHOOSE: Συνεργασία με την ΑΑΔΕ για την υλοποίηση του ΚΕΦ my1521
Επιχειρήσεις
10:54 - 03 Σεπ 2025

CHOOSE: Συνεργασία με την ΑΑΔΕ για την υλοποίηση του ΚΕΦ my1521

Reporter.gr Newsroom
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Το my1521 αποτελεί έργο αιχμής και κεντρικό πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης, προσφέροντας πολυκαναλική και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, αυτοματισμών και προηγμένων εργαλείων CRM.

Η CHOOSE, ως μέλος της Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών, είχε καθοριστική συμβολή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση:

  • του στρατηγικού πλάνου επικοινωνίας και εμπειρίας των πολιτών,
  • της ανάπτυξης των ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τη λειτουργία του νέου συστήματος,
  • της ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής omni-channel εξυπηρέτησης,
  • της διασφάλισης ότι το νέο Κέντρο θα λειτουργεί με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, διαφάνεια και αξιοπιστία,
  • του συντονισμού και της παρακολούθησης της προόδου του έργου.

Με την εμπειρία της σε έργα ψηφιακής επικοινωνίας και δημόσιας εξυπηρέτησης, η CHOOSE συνέβαλε στην ενοποίηση των καναλιών επικοινωνίας σε μια ενιαία πλατφόρμα και στην ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών, που επιτρέπουν ταχύτερες και ακριβέστερες απαντήσεις στους πολίτες.

Ένα έργο με πολλαπλά οφέλη

Το my1521 αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινότητα των φορολογουμένων:

  • μειώνει τις επαναλαμβανόμενες επικοινωνίες και τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις,
  • προσφέρει διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα σε κάθε αίτημα μέσω σύγχρονου CRM,
  • θέτει τα θεμέλια για την υιοθέτηση αντίστοιχων λύσεων και σε άλλους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης.

«Η συμμετοχή μας στο έργο my1521 αποτελεί για εμάς ξεχωριστή τιμή και σημαντική ευθύνη. Μαζί με τους στρατηγικούς μας συνεργάτες, αξιοποιήσαμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας έτσι, ώστε να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου και φιλικού προς τον πολίτη νέου κέντρου εξυπηρέτησης. Το my1521 αποδεικνύει πως η τεχνολογία, όταν εφαρμόζεται με συνέπεια και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που ο πολίτης αλληλεπιδρά με το κράτος, καθιστώντας την καθημερινότητα πιο απλή και ουσιαστική για όλους», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της CHOOSE, κ. Γιάννης Δέτσης.

Με το my1521, η ΑΑΔΕ κάνει πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό για μια σύγχρονη δημόσια εξυπηρέτηση, με τη CHOOSE να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική τομή, η οποία θέτει νέα πρότυπα για το μέλλον της Δημόσιας Διοίκησης.

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