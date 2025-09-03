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«Πράσινο φως» από το ΔΣ της Κυριακούλης για νέα σύμβαση διαχείρισης πλοίου
Ανακοινώσεις
17:04 - 03 Σεπ 2025

«Πράσινο φως» από το ΔΣ της Κυριακούλης για νέα σύμβαση διαχείρισης πλοίου

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με το άρθρο 101 §2 του ν. 4548/2018, το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Μετά από εισήγηση της Διοίκησης, εξέταση του σχεδίου της προτεινόμενης σύμβασης διαχείρισης πλοίου και με βάση την από 2.9.2025 έκθεση αξιολόγησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κωνσταντίνου Κακολύρη, ΑΜ ΣΟΕΛ 42931, της Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε120), το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 3.9.2025, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 ν. 4548/2018, τη σύναψη σύμβασης διαχείρισης πλοίου μεταξύ της θυγατρικής «Sapphire Inc.» και της συνδεδεμένης εταιρείας «Y-Knot Ship Management Inc.», στη βάση της Τυποποιημένης Συμφωνίας Διαχείρισης Πλοίων της BIMCO.

Σύμφωνα με το άρθρο 100 §3 ν. 4548/2018, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που κατέχουν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου αυτή να αποφασίσει επί του θέματος της άδειας.

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