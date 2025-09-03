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Η Βρετανία επέβαλε νέες κυρώσεις στη Ρωσία για τις βίαιες απελάσεις παιδιών από την Ουκρανία
Ειδήσεις
16:50 - 03 Σεπ 2025

Η Βρετανία επέβαλε νέες κυρώσεις στη Ρωσία για τις βίαιες απελάσεις παιδιών από την Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Η Βρετανία επέβαλε την Τετάρτη (3/9) κυρώσεις σε 11 ακόμη άτομα και οντότητες που συνδέονται με το ρωσικό κράτος, στοχεύοντας όσους εμπλέκονται σε αυτό που χαρακτήρισε ως προσπάθειες της Μόσχας να απελάσει με τη βία παιδιά της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία αναφέρει ότι περισσότερα από 19.500 παιδιά έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία ή σε εδάφη που κατέχει η Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου χωρίς τη συγκατάθεση των οικογενειών ή των κηδεμόνων τους, χαρακτηρίζοντας τις απαγωγές ως έγκλημα πολέμου που πληροί τον ορισμό της γενοκτονίας σύμφωνα με τη συνθήκη του ΟΗΕ. Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι προστατεύει τα ευάλωτα παιδιά από μια ζώνη πολέμου.

«Η πολιτική του Κρεμλίνου για τις αναγκαστικές απελάσεις, την κατήχηση και τηn στρατιωτικοποίηση των παιδιών της Ουκρανίας είναι απεχθής», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, σε μια ανακοίνωση, στην οποία παρουσιάζει την τελευταία σειρά κυρώσεων της Βρετανίας κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οργανώσεις όπως το Ίδρυμα Akhmat Kadyrov, το οποίο διοργανώνει προγράμματα επανεκπαίδευσης για παιδιά και εφήβους της Ουκρανίας, υποβάλλοντάς τα σε στρατιωτική εκπαίδευση, και η πρόεδρός του, Aymani Nesievna Kadyrova, είναι μεταξύ των στόχων των κυρώσεων, σύμφωνα με τη δήλωση. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση ταξιδιών και άλλες ποινές.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το Μάρτιο, μια έκθεση του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε ότι η Ρωσία είχε προκαλέσει αδιανόητα δεινά σε εκατομμύρια ουκρανικά παιδιά και είχε παραβιάσει τα δικαιώματά τους από την έναρξη της πλήρους εισβολής της στην Ουκρανία το 2022.

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