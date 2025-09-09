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Premia: Αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας σε ΑΑ από την ICAP CRIF
Ανακοινώσεις
22:15 - 09 Σεπ 2025

Premia: Αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας σε ΑΑ από την ICAP CRIF

Reporter.gr Newsroom
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Η PREMIA PROPERTIES ανακοίνωσε τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2025 ότι η ICAP CRIF A.E., στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης, προχώρησε σε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητας, αναβαθμίζοντας τη διαβάθμισή της στην κατηγορία ΑΑ, από Α που διατηρούσε τα προηγούμενα τρία έτη.

Η αναβάθμιση αυτή κατατάσσει την εταιρεία για τέταρτη συνεχή χρονιά στην κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και υγιή οικονομική της πορεία.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

H PREMIA PROPERTIES ανακοινώνει ότι στις 09.09.2025, η ICAP CRIF A.E., στα πλαίσια της ετήσιας αναθεώρησης, πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της PREMIA PROPERTIES και βελτίωσε τη διαβάθμιση στην κλίμακα AΑ (από Α τα προηγούμενα 3 έτη), κατατάσσοντας την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου, για 4η συνεχόμενη χρονιά.

Η διαβάθµιση ΑA υποδηλώνει πάρα πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόµα και υπό δυσμενείς οικονοµικές συγκυρίες και εποµένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραµένει σταθερά υψηλή.

Οι επιχειρήσεις µε διαβάθµιση ΑA χαρακτηρίζονται από τα πολύ σηµαντικά οικονοµικά µεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σηµαντική θέση τους στην αγορά.

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