ΔΕΗ: Στο 5,07% το ποσοστό ιδίων μετοχών

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Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) προχωρά σταθερά στην υλοποίηση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών της, ενισχύοντας τη συμμετοχή της στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, κατά το διάστημα 12 έως 17 Σεπτεμβρίου 2025, η εταιρεία προέβη σε σημαντικές αγορές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αυξάνοντας το ποσοστό των ίδιων μετοχών που κατέχει και ενισχύοντας τη θέση της στο μετοχικό κεφάλαιο.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.927.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 12.09.2025 μέχρι και 17.09.2025, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 185.490 Ίδιες Μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 18.749.461 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,0774% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.