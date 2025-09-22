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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ - Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία
Ειδήσεις
10:30 - 22 Σεπ 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ - Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Reporter.gr Newsroom
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ για την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Οδού.

Συγκεκριμένα, από σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 19:00 έως το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 στις 07:00, στο τμήμα από το 89ο έως το 92,1ο χλμ., στο ρεύμα προς Λαμία, θα εφαρμοστούν οι εξής φάσεις:

  • Φάση Α: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά.
  • Φάση Β: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 19:00 έως τις 07:00 της επόμενης ημέρας. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ θα τοποθετηθούν προσωρινές σημάνσεις για την ενημέρωση του κοινού. Η εταιρεία ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή όλων των οδηγών.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2025 - 10:34
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