Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ - Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ για την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Οδού.

Συγκεκριμένα, από σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 19:00 έως το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 στις 07:00, στο τμήμα από το 89ο έως το 92,1ο χλμ., στο ρεύμα προς Λαμία, θα εφαρμοστούν οι εξής φάσεις:

Φάση Α: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά.

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά. Φάση Β: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 19:00 έως τις 07:00 της επόμενης ημέρας. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ θα τοποθετηθούν προσωρινές σημάνσεις για την ενημέρωση του κοινού. Η εταιρεία ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή όλων των οδηγών.