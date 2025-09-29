UNIBIOS: Επιστροφή κεφαλαίου €0,025/μετοχή

Ανακοινώνεται από την εταιρεία UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 05.09.2025 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των €429.751,15 Ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 Ευρώ σε 0,275 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,025 ανά μετοχή. Στη συνέχεια και κατά την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των €429.751,15 ευρώ με την Αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από είκοσι επτά και μισό λεπτά του ευρώ (0,275€) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) εκάστη.

Μετά τις ως άνω αλλαγές, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.157.013,80 € και διαιρείται σε 17.190.046 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την με Κωδικό αριθ. Καταχώρησης 5500449/15.09.2025 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε στις 26.09.2025 για την αλλαγή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας και για την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,025 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 09.10.2025 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με ονομαστική αξία 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,025 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 10.10.2025 δηλαδή την επομένη της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος απόληψης κεφαλαίου για την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 16.10.2025.

Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί στις 16.10.2025 από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ (ATHEXCSD), μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων στο ΣΑΤ ως ακολούθως: