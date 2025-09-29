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Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές εν μέσω ανησυχιών για κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης
Χρηματιστήρια
11:00 - 29 Σεπ 2025

Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές εν μέσω ανησυχιών για κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
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Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στις ευρωαγορές στις πρώτες συναλλαγές της συνεδρίασης τη Δευτέρας (29/9), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις επιπτώσεις ενός ενδεχόμενου κλεισίματος της αμερικανικής κυβέρνησης αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,30% και διαμορφώνεται στις 556,16 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,05% στις 23.744,55 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,58% στις 9.338,25 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται ανοδικά κατά 0,12% και διαμορφώνεται στις 7.879,05 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κινείται πτωτικά κατά 0,55% και διαμορφώνεται στις 42.307,50 μονάδες, ο ισπανικός IBEX διολισθαίνει κατά 0,20% στις 15.317,40 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,03% και διαμορφώνεται στις 7.950,56 μονάδες.

Στον εταιρικό τομέα, η Lufthansa ανακοίνωσε ότι η ελεύθερη ταμειακή της ροή θα αποφέρει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, καθώς έθεσε στόχους κερδών 8%-10% για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο αεροπορικός όμιλος ανακοίνωσε, επίσης, ότι θα προχωρήσει σε περικοπή 4.000 θέσεων εργασίας — κυρίως διοικητικών θέσεων με έδρα τη Γερμανία — έως το 2030 μέσω της ψηφιοποίησης και της αυτοματοποίησης και θα επενδύσει 600 εκατομμύρια ευρώ σε έναν κόμβο μεταφοράς φορτίων στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Εν τω μεταξύ, η δανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Genmab ανακοίνωσε σχέδια για την εξαγορά της Merus, εταιρείας παραγωγής φαρμάκων κατά του καρκίνου με έδρα την Ουτρέχτη, σε μια συμφωνία αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ισπανία και ο δείκτης οικονομικού κλίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημοσιευθούν αργότερα σήμερα.

Στις ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με εκπροσώπους των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο αργότερα σήμερα, με στόχο να εξασφαλίσει συμφωνία για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης και να αποφευχθεί το κλείσιμο των υπηρεσιών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ετήσια συνδιάσκεψη του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα στο Λίβερπουλ.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2025 - 10:59
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