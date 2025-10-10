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Intralot: Εξόφλησε τραπεζικό δάνειο $230.000.000 στις ΗΠΑ
Ανακοινώσεις
10:55 - 10 Οκτ 2025

Intralot: Εξόφλησε τραπεζικό δάνειο $230.000.000 στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ανακοίνωσε την Παρασκευή (10/10) την ολοσχερή εξόφληση του Τραπεζικού Δανείου $230.000.000 στις ΗΠΑ.

Αναλυτικά:

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 9 Οκτωβρίου 2025, η Intralot Inc., κατά 100% θυγατρική της στις ΗΠΑ, προέβη στην ολοσχερή εξόφληση, κατά κεφάλαιο, έξoδα και τόκους, του από 28 Ιουλίου 2022 Τραπεζικού Δανείου (Term Loan A) αρχικού ύψους $230 εκατομμυρίων από κοινοπραξία αμερικανικών τραπεζών, λήξεως 27 Ιουλίου, 2026 με διαχειριστή την Τράπεζα Keybank National Association των ΗΠΑ και τον τερματισμό της σχετικής σύμβασης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

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