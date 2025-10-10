Τελευταία ευκαιρία για Μακρόν: Υποσχέθηκε νέο πρωθυπουργό εντός της ημέρας - Τα ονόματα «έκτακτης ανάγκης»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναζητά τον έκτο πρωθυπουργό του μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών, ελπίζοντας ότι ο επόμενος θα μπορέσει να καθοδηγήσει τη χώρα στην ψήφιση του προϋπολογισμού, σε ένα κοινοβούλιο που βρίσκεται σε πολιτική κρίση.

Το προεδρικό γραφείο ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι ο νέος πρωθυπουργός θα διοριστεί εντός 48 ωρών, μετά από δύο ημέρες διαβουλεύσεων του απερχόμενου πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκονί για την εξεύρεση λύσης στη χειρότερη πολιτική κρίση που έχει γνωρίσει η Γαλλία εδώ και δεκαετίες. Η πολιτική παράλυση έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την ψήφιση ενός περιοριστικού προϋπολογισμού, που ζητούν οι επενδυτές ανήσυχοι για το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας.

«Το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι αν υπάρχουν αρκετοί υπεύθυνοι άνθρωποι», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αορούρ Μπερζέ στο ραδιόφωνο RTL. «Πιστεύω ότι αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία».

Τα πιο πιθανά ονόματα για την πρωθυπουργία

Όπως αναφέρει το Reuters, o Λεκορνί δήλωσε ότι εισηγήθηκε στον Μακρόν ο επόμενος πρωθυπουργός να μην συνδέεται με το πολιτικό κίνημα του προέδρου και να μην έχει φιλοδοξίες για τις προεδρικές εκλογές του 2027.

Μεταξύ των ονομάτων που κυκλοφορούν στους πολιτικούς κύκλους είναι ο πρώην σοσιαλιστής πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ, ο επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου Πιερ Μοσκοβισί, και ο έμπειρος κεντρώος Ζαν-Λουί Μπορλό.

Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων και απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό δήλωσε ότι συνομίλησε με τον Μπορλό το πρωί της Πέμπτης, επαινώντας τον 74χρονο για την «ανατρεπτική» του σκέψη και υπογραμμίζοντας ότι δεν ανήκει στην αριστερά ούτε θεωρείται κοντά στον Μακρόν. Πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό το κόμμα του προέδρου, που υπέστη βαριές απώλειες στις περσινές εκλογές, να μην υπερεκπροσωπείται στη νέα κυβέρνηση.

«Μέσα σε αυτή την πολιτική κρίση, δεν πρέπει να επιτείνουμε τη δημοκρατική δυσφορία», δήλωσε ο Ρεταγιό σε σύνοδο του Politico.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, επανέλαβε το αίτημα του κόμματός του για προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών, ενώ ο Μανουέλ Μπομπάρ της ριζοσπαστικής αριστεράς France Unbowed ζήτησε εκ νέου την παραίτηση του Μακρόν.

Ο Λεκονί δηλώνει ότι μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό είναι εφικτή

Ο Λεκορνί υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης του υπουργικού συμβουλίου, καθιστώντας την την πιο βραχύβια κυβέρνηση στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας.

Ύστερα από νέες διαβουλεύσεις με τους ηγέτες των μεγάλων κομμάτων, ο Λεκορνί είπε ότι η πλειοψηφία των βουλευτών αντιτίθεται στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, και ότι υπάρχει ένας δύσκολος αλλά υπαρκτός δρόμος για την ψήφιση του προϋπολογισμού έως το τέλος του έτους. Ένα ακόμη εμπόδιο παραμένει η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού που ενέκρινε ο Μακρόν το 2023 και αυξάνει σταδιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη, νόμος που η αριστερά ζητά να καταργηθεί ή να ανασταλεί.

Στους δρόμους του Παρισιού, οι πολίτες ζητούν σταθερότητα

«Νομίζω ότι το να έχουμε έναν πρωθυπουργό που θα παραμείνει στη θέση του θα ήταν μια καλή αρχή», είπε η 40χρονη Ματίλντ Μαρσέλ. «Και φυσικά, πρέπει να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις».

Η κρίση έχει προκαλέσει ανησυχία στις αγορές, αλλά τα γαλλικά ομόλογα διατήρησαν τα κέρδη της προηγούμενης ημέρας, χάρη στην αισιοδοξία ότι η χώρα μπορεί να αποφύγει πρόωρες εκλογές και να εγκρίνει τον προϋπολογισμό.