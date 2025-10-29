Ασπίς Πρόνοια: Οκτώ ακίνητα βγαίνουν στο «σφυρί» στις 19 Νοεμβρίου - Τιμές εκκίνησης

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Ο Ασφαλιστικός Εκκαθαριστής της Ασπίς, κ. Σωτήρης Βασιλόπουλος, ανακοίνωσε τη διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την πώληση οχτώ ακινήτων.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής ακίνητα:

Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 62: γραφεία έκτου ορόφου συνολικής επιφάνειας 1.085 τ.μ. και 17 υπόγειες θέσεις στάθμευσης.

Τιμή εκκίνησης: €2.840.500

Εγγύηση συμμετοχής: €568.100

Ιδιοκτησία της εταιρείας Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, η οποία βρίσκεται υπό ασφαλιστική εκκαθάριση.

Θεσσαλονίκη, Ελ. Σβορώνου & Καραολή και Δημητρίου 14: γραφεία 1ου ορόφου 453,34 τ.μ. και 2ου ορόφου 460,71 τ.μ.

Τιμή εκκίνησης: €514.500

Εγγύηση: €102.900

Ιδιοκτησία της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ (υπό εκκαθάριση).

Καλαμάτα, Αντωνοπούλου 12: γραφεία 1ου ορόφου 105,5 τ.μ.

Τιμή εκκίνησης: €100.500

Εγγύηση: €20.100

Ιδιοκτησία της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ (υπό εκκαθάριση).

Κιλκίς, 21ης Ιουνίου 97: γραφεία 5ου ορόφου 88,73 τ.μ.

Τιμή εκκίνησης: €62.000

Εγγύηση: €12.400

Ιδιοκτησία της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ (υπό εκκαθάριση).

Κοζάνη, Δρίζη 2: γραφείο 2ου ορόφου 109,41 τ.μ.

Τιμή εκκίνησης: €70.500

Εγγύηση: €14.100

Ιδιοκτησία της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ (υπό εκκαθάριση).

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αντιστάσεως 121 (πρώην 131): γραφεία 1ου ορόφου 153,40 τ.μ. και 6 υπόγειες θέσεις στάθμευσης.

Τιμή εκκίνησης: €401.500

Εγγύηση: €80.300

Ιδιοκτησία της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ (υπό ασφαλιστική εκκαθάριση).

Χαλάνδρι, Ηρώδου Αττικού 4: κατάστημα ισογείου 28,20 τ.μ.

Τιμή εκκίνησης: €42.000

Εγγύηση: €8.400

Ιδιοκτησία της Ιντραστ Ιδιωτική Ασφάλιση Εμπιστοσύνη ΑΕΓΑ (υπό εκκαθάριση, επαναληπτικός διαγωνισμός).

Αθήνα, Αριστοτέλους 4-6: γραφεία 2ου ορόφου 253,60 τ.μ.

Τιμή εκκίνησης: €258.500

Εγγύηση: €51.700

Ιδιοκτησία της Ιντραστ Ιδιωτική Ασφάλιση Εμπιστοσύνη ΑΕΓΑ (υπό ασφαλιστική εκκαθάριση).

Τα ακίνητα εκποιούνται στη νομική, πολεοδομική και πραγματική κατάσταση που είναι και βρίσκονται.

Τυχόν τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων βαρύνει τους αγοραστές.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025

Τόπος Διαγωνισμού: Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας 60

Χρόνος Κατάθεσης Προσφορών: 10.30 – 11.30

Πληροφορίες όρων διαγωνισμού: www.aspispronia.gr

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2114111086, 2114111657, 2114111656

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