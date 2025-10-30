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Trade Estates: Κάλυψη ομολογιακού δανείου μέχρι €5 εκατ. της Evitenco για κέντρο Logistics
Ανακοινώσεις
10:52 - 30 Οκτ 2025

Trade Estates: Κάλυψη ομολογιακού δανείου μέχρι €5 εκατ. της Evitenco για κέντρο Logistics

Reporter.gr Newsroom
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Η TRADE ESTATES Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 επ. του Ν. 4548/2018, τη χορήγηση ειδικής άδειας για τη συμμετοχή της Εταιρείας στην κάλυψη Ομολογιακού Δανείου έως 5 εκατ. ευρώ της θυγατρικής EVITENCO Α.Ε. Ανάπτυξης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων.

Η απόφαση αφορά στη χρηματοδότηση της κατασκευής σύγχρονου κέντρου αποθήκευσης και διανομής (logistics) στον Ασπρόπυργο, το οποίο θα αποτελέσει Διεθνές Κέντρο Διανομής της InterIkea.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 160110060000, ανακοινώνει δια της παρούσας:

Αποφασίστηκε η παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο, της κατ' άρθρο 99 επ. του Ν. 4548/2018 ειδικής άδειας, για την κάλυψη από την Εταιρεία, Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της εταιρείας «ΕVITENCO ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «EVITENCO») ποσού έως €5.000.000, άνευ εξασφαλίσεων, προκειμένου η τελευταία να καλύψει την κατασκευή συγκροτήματος κτιρίων αποθήκευσης και διανομής (κέντρο logistics), στη βιομηχανική ζώνη Ασπροπύργου στο Δήμο Ασπροπύργου, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, για τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Διανομής της InterIkea.

Οι βασικοί όροι του εν λόγω Ομολογιακού δανείου θα έχουν ως εξής: διάρκεια έως 31.12.2028, σταθερό επιτόκιο 5% ετησίως και εφάπαξ αποπληρωμή κεφαλαίου στη λήξη του.

Οι εταιρείες TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και EVITENCO ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει η Εταιρεία κατά ποσοστό 44,69%, και οι οποίες πρόκειται να υπογράψουν Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου και τη Σύμβαση Κάλυψης Ομολογιακού Δανείου, ως άνω, αξιολογούνται ως συνδεδεμένα μέρη υπό την έννοια του άρθρου 99 Ν. 4548/2018 και ΔΛΠ 24.

Η κάλυψη του εν λόγω δανείου κρίνεται προς το συμφέρον της Εταιρείας καθότι αφορά στην υλοποίηση σημαντικότατου έργου για το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ακινήτων της Εταιρείας, προκειμένου να επιτευχθεί το επιχειρηματικό σχέδιο της, ως άνω, με την κατασκευή συγκροτήματος κτιρίων αποθήκευσης και διανομής (κέντρο logistics), το οποίο θα εκμισθωθεί στην εταιρεία «TRADE LOGISTICS A.E.B.E.».

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