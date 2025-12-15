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ΑΚTOR: Ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Ανακοινώσεις
21:45 - 15 Δεκ 2025

ΑΚTOR: Ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού για την έκδοση κοινών ομολογιών της Aktor είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 3,15 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 7.351. Η Aktor ανακοινώνει ότι αρχίζει η διαπραγμάτευση των 140.000 ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του ΧΑ στις 16 Δεκεμβρίου 2025. 

Στην ανακοίνωση της η ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ευχαριστεί θερμά το επενδυτικό κοινό για την ανταπόκριση που έδειξε στην πρόσφατη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών της εταιρείας «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής το «ΚΟΔ» και η «Έκδοση») ανέρχονται σε €140 εκατ. Οι τελικές δαπάνες της Έκδοσης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται) ανήλθαν σε €3,8 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των €136,2 εκατ. Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 15.12.2025, βάσει της σχετικής πιστοποίησης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

(Α) Ποσό έως €111,9 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 – 15.12.2027, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού, που αφορά:

(α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των έργων που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των έργων αποθήκευσης ενέργειας, της διαχείρισης εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά, πρόκειται για έργα αυτοκινητοδρόμων, αεροδρομίων, λιμένων, σηράγγων, μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, διαχείρισης απορριμμάτων, κυκλικής οικονομίας, κοινωνικών υποδομών ή άλλα έργα, και

(β) εξαγορά εταιρειών ή απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (Α) χρήση, θα δύνανται να χρησιμοποιηθούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με την υπό (Β) χρήση.

(Β) Ποσό έως €24,3 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 16.12.2025 - 15.12.2027, για την εξόφληση δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της, στις οποίες τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού. Διευκρινίζεται ότι το ποσό έως €20 εκατ. του ΚΟΔ υπό τη (Β) χρήση θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού που έχει δοθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, στο πλαίσιο της από 04.06.2025 σύμβασης πίστωσης ανοιχτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού Νο. 2906082/28.03.2008 συνολικού ύψους €101 εκατ. και ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφάλαιο κίνησης κατά την 30.06.2025 €20 εκατ.

Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (Β) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με την υπό (Α) χρήση.

Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του από 03.12.2025 Ενημερωτικού Δελτίου.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 4.1.2 και 4.1.3 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 10Α/1038/30.10.2024 και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, θα ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α., καθώς και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν. 3556/2007, όπως ισχύει. Επιπλέον, η Εκδότρια για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 15.12.2025. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι στα ελληνικά «AKTRΟ1» και στα λατινικά «AKTRB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/12/2025 - 23:55
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