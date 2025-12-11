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Ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR η υπερκάλυψη του ομολογιακού δανείου
Ανακοινώσεις
20:23 - 11 Δεκ 2025

Ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου AKTOR η υπερκάλυψη του ομολογιακού δανείου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος AKTOR βγήκε για πρώτη φορά στις αγορές στην ιστορία του και ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους €140 εκατ. ευρώ, με την εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, σηματοδοτώντας έτσι ένα ορόσημο στην μέχρι τώρα πορεία του. Το ομόλογο, διάρκειας πέντε ετών, θα χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR ώστε να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες της αγοράς, με στόχο την παραγωγή αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία, αναφέρει ανακοίνωση του ομίλου. 

Ο Όμιλος AKTOR βγήκε για πρώτη φορά στις αγορές στην ιστορία του και ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους €140 εκατ. ευρώ, με την εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, σηματοδοτώντας έτσι ένα ορόσημο στην μέχρι τώρα πορεία του. Το ομόλογο, διάρκειας πέντε ετών, θα χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου AKTOR ώστε να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες της αγοράς, με στόχο την παραγωγή αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία.

Η δημόσια προσφορά των 140.000 κοινών ομολογιών προσέλκυσε ιδιαίτερα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον: Η ζήτηση διαμορφώθηκε στα 440,7 εκατ. ευρώ και η υπερκάλυψη ξεπέρασε το τριπλάσιο του ποσού της έκδοσης. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 4,70%. Ποσοστό 53,6% των ομολογιών κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ 46,4% σε ειδικούς επενδυτές, αντίστοιχα. Η επιτυχία του ομολόγου αποτελεί ξεκάθαρα ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας και του Ομίλου AKTOR.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, ο Όμιλος AKTOR βγήκε στις αγορές με την έκδοση ενός σημαντικού ομολογιακού δανείου. Η υπερκάλυψή του - με μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών - συνιστά μία σημαντική επιτυχία, αλλά και μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στον στρατηγικό μας σχεδιασμό όσο και στο σήμερα και το αύριο της Ελληνικής οικονομίας. Η επιτυχημένη αυτή έκδοση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην μέχρι σήμερα πορεία μας και θα μας επιτρέψει να κάνουμε πραγματικότητα το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Θα αξιοποιήσουμε τα νέα αυτά κεφάλαια προκειμένου να υλοποιήσουμε τη συνέχιση του πλάνου μας, με στόχο τη διαφοροποίηση των εσόδων μας και την δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και την κοινωνία».

Και ο κ. Εξάρχου συμπλήρωσε: «Οικοδομούμε με συνέπεια τον νέο Όμιλο AKTOR, έχοντας ως γνώμονα τον πολλαπλασιασμό των μεγεθών μας και τη συγκρότηση ενός επιχειρηματικού οργανισμού που θα πρωταγωνιστεί στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όσοι έχουν ήδη εμπιστευτεί το όραμά μας, αισθάνονται δικαιωμένοι με την επιλογή τους. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η επενδυτική κοινότητα πίστεψε και αγκάλιασε τον σχεδιασμό μας για έναν μεγάλο και δυναμικό Όμιλο AKTOR. Η εμπιστοσύνη αυτή μας δίνει δύναμη για να ανεβάσουμε τον πήχη και να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και αισιοδοξία».

Τα κεφάλαια του ομολόγου θα διοχετευθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate. Επιπλέον, ποσό περίπου €24 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.

Συντονιστής κύριος ανάδοχος (και σύμβουλος έκδοσης) της δημόσιας προσφοράς ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, με κύριους αναδόχους την Credia Bank, την Optima Bank και την Euroxx. Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς ήταν οι Ambrosia Capital, η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και η Pantelakis Secrurities.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2025 - 20:44
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