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Όμιλος Aktor: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Ανακοινώσεις
12:20 - 16 Δεκ 2025

Όμιλος Aktor: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκίνησε σήμερα 16/12 η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των Ομολογιών του Ομίλου AKTOR, σε συνέχεια της επιτυχημένης ολοκλήρωσης της έκδοσης πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €140 εκατ., η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 3,1 φορές και θα χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία.

Το παραδοσιακό καμπανάκι που σήμανε την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης, χτύπησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΧΑΕ, κ. Γιάννη Κοντόπουλου, της Πρόεδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρίας Βασιλικής Λαζαράκου, της Αντιπρόεδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρίας Νατάσας Στάμου, στελεχών του Ομίλου AKTOR και εκπροσώπων της αγοράς.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι πρόκειται για μία σημαντική ημέρα στην ιστορία του Ομίλου, καθώς η έκδοση του ομολογιακού δανείου αποτέλεσε ένα μεγάλο στοίχημα. Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR ευχαρίστησε όλους εκείνους που εργάστηκαν για την έκδοση, καθώς και τους 7.500 ιδιώτες επενδυτές που συμμετείχαν σε αυτήν και εμπιστεύτηκαν το αναπτυξιακό πλάνο του Ομίλου. Και σημείωσε ότι ο Όμιλος AKTOR θα ανταμείψει όσους τον εμπιστεύτηκαν, υπενθυμίζοντας ότι αποτελεί θεμελιώδη αρχή του Ομίλου να υλοποιεί τις υποσχέσεις του.

Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εξαγορές, αλλά και επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια και Real Estate. Από τα αντληθέντα κεφάλαια, ποσό άνω των €110 εκατ. θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου την επόμενη διετία, ενώ άλλο ποσό ύψους περίπου €24 εκατ. θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Με βάση το πενταετές (2025-2030) επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου, στόχος είναι το 2030 οι πωλήσεις να ξεπεράσουν τα €3 δισ. με προβλεπόμενο EBITDA άνω των €400 εκατ. και εκτιμώμενα καθαρά κέρδη ύψους €119 εκατ., τα οποία θα προέρχονται όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών, αλλά και από άλλες δραστηριότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους στόχους αυτούς δεν περιλαμβάνεται η νέα δραστηριότητα του Ομίλου AKTOR στον τομέα του φυσικού αερίου, η οποία υλοποιείται μέσω της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Η ATLANTIC – SEE LNG TRADE έχει υπογράψει σημαντικές μακροχρόνιες συμφωνίες για την αγοραπωλησία υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, οι οποίες θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από το 2030, ενώ, παράλληλα, θα είναι φορέας υλοποίησης της πρόσφατης συμφωνία της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία, από την οποία αναμένονται άμεσα ροές εσόδων.

Η διαπραγμάτευση των 140.000 ομολογιών του Ομίλου AKTOR στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γίνεται με τον κωδικό «AKTRΟ1» στα ελληνικά «AKTRB1», στα λατινικά, αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο του Ομίλου προσέλκυσε το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον άνω των 7.500 ιδιωτών επενδυτών, στους οποίους και κατανεμήθηκε ποσοστό πάνω από 53% της έκδοσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατευθύνθηκε σε ειδικούς επενδυτές.

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