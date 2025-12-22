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Eurobank: Επαναγορά 1.760.945 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €6,1 εκατ.
Ανακοινώσεις
09:32 - 22 Δεκ 2025

Eurobank: Επαναγορά 1.760.945 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €6,1 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank ανακοίνωσε την απόκτηση 1.760.945 ίδιων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο ξεκίνησε στις 12 Δεκεμβρίου 2025. Η συνολική αξία των μετοχών ανήλθε σε 6.117.394,79 ευρώ, με μέση τιμή κτήσης 3,4739 ευρώ ανά μετοχή, πραγματοποιούμενη μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, «Eurobank Equities».

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») που θεσπίστηκε με την απόφαση της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τελευταίας, και σε συνέχεια της από 22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 15.12.2025 – 19.12.2025 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.760.945 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,4739, ανά μετοχή και συνολικό κόστος €6.117.394,79.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Ημερομηνία

Πλήθος Μετοχών

Αξία (€)

Μέση Τιμή (€)

Υψηλότερη

Τιμή (€)

Χαμηλότερη

Τιμή (€)

15.12.2025

286.000

1.012.583,58 €

3,5405 €

3,5530 €

3,5010 €

16.12.2025

330.000

1.160.650,81 €

3,5171 €

3,5700 €

3,4900 €

17.12.2025

449.474

1.528.366,84 €

3,4003 €

3,4470 €

3,3720 €

18.12.2025

381.129

1.309.877,53 €

3,4368 €

3,4900 €

3,3400 €

19.12.2025

314.342

1.105.915,03 €

3,5182 €

3,5600 €

3,4870 €

Σύνολο

1.760.945

6.117.393,79 €

3,4739

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 1.760.945 Ίδιες Μετοχές.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

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