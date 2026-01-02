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Ορίστηκε η νέα ΑΜΚ του Παναθηναϊκού στα 17,5 εκατ. ευρώ
Ανακοινώσεις
17:45 - 02 Ιαν 2026

Ορίστηκε η νέα ΑΜΚ του Παναθηναϊκού στα 17,5 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Στο ποσό των 17,5 εκατ. ευρώ ορίστηκε η νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπως αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου και επικυρώθηκε τυπικά με την κατάθεση σχετικού ενημερωτικού σημειώματος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι διατηρούν δικαίωμα προτίμησης έως τις 16 Ιανουαρίου, ενώ μετά την ημερομηνία αυτή θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και σε νέους (τρίτους) επενδυτές, εφόσον παραμείνουν αδιάθετα ποσά από την ΑΜΚ.

Υπενθυμίζεται ότι η αμέσως προηγούμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία είχε προκηρυχθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2024, αφορούσε συνολικό ποσό 26.259.999,90 ευρώ, το οποίο έχει καλυφθεί πλήρως και αναμένεται να πιστοποιηθεί επίσημα από το Γ.Ε.ΜΗ. μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Τα 17,5 εκατ. ευρώ της νέας ΑΜΚ αναμένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητα της «πράσινης» ΠΑΕ ενόψει του 2026, καλύπτοντας βασικές ανάγκες λειτουργίας, όπως συμβόλαια παικτών και προπονητών, μεταγραφικές κινήσεις, φορολογικές υποχρεώσεις και λοιπά λειτουργικά έξοδα.

Αναλυτικά το ενημερωτικό σημείωμα της ΠΑΕ:

«Η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Π.Α.Ε.» και αρ. Μ.Α.Ε. 99126/06/Β/86/80, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 000330401000, ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 15-12-2025, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 17.500.000,20 ευρώ με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας ή εάν το ποσό δεν καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό, με κατάθεση ποσού που δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα εισφορά διά εκδόσεως 58.333.334 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Η τιμή διάθεσης των ως άνω νέων 58.333.334 μετοχών θα γίνει στο ποσό των 0,30 ευρώ ανά μετοχή δηλαδή στην ονομαστική αξία των εκδοθησομένων μετοχών.

Δεδομένου ότι ποσοστό 10% εκ των νέων μετοχών που θα διατεθούν θα περιέλθει στο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο της ΠΑΕ σύμφωνα με τον Ν. 2725/99, οι υπόλοιπες μετοχές, ήτοι ποσοστό 90% των προς έκδοση μετοχών, θα διατεθούν με τελική τιμή 0,3333333 ευρώ ανά μετοχή και κατά στρογγυλοποίηση 0,34 ευρώ ανά μετοχή στην οποία (τελική τιμή των 0,34 ευρώ) συμπεριλαμβάνεται και η αξία των μετοχών του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου.

Το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση μπορούν να ασκήσουν οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας κατά την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15-12-2025 εφόσον καταθέσουν το ποσό των 100.200,00 ευρώ τουλάχιστον στο λογαριασμό Νο 5041-006257-514 που τηρεί η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τουλάχιστον 334.000 μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 16 Ιανουαρίου 2026.

Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίζουν τις μετοχές τους και το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας, στην Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ +3,80% και θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό Νο 5041-006257-514, παραλαμβάνοντας από την τράπεζα σχετική απόδειξη.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με τον νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να συμμετάσχουν στην αύξηση μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, είτε σε τρίτους. Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της τράπεζας. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τις μετοχές με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους».

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