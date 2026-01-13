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ΕΛΤΟΝ: Πούλησε τις εγκαταστάσεις θυγατρικής στη Βουλγαρία έναντι €3.400.000
Ανακοινώσεις
18:33 - 13 Ιαν 2026

ΕΛΤΟΝ: Πούλησε τις εγκαταστάσεις θυγατρικής στη Βουλγαρία έναντι €3.400.000

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική της εταιρεία στη Βουλγαρία ELTON CORPORATION EOOD, με έδρα στη Σόφια, ολοκλήρωσε την διαδικασία πώλησης των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της (οικόπεδο και κτίριο, συνολικής επιφάνειας 14.180 τ.μ. στην περιοχή Dolni Bogrov, Sofia) έναντι συνολικού τιμήματος 3.400.000 ευρώ.

Η πώληση έγινε σε τρίτο νομικό πρόσωπο (εταιρεία) που δεν συνδέεται με την μητρική εταιρεία ούτε με τον Όμιλο ΕΛΤΟΝ.

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω πάγια στοιχεία λογιστικής αξίας 2.138.563 ευρώ την 30/06/2025 είχαν ήδη ταξινομηθεί στα “μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση” (σημείωση 12, Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 1/1/2025-30/06/2025). Η διαφορά λογιστικής αξίας και πραγματικής αξίας πώλησης θα ενσωματωθεί στα αποτελέσματα χρήσης 01/01-31/12/2025.

Το τίμημα πώλησης των εγκαταστάσεων στην Βουλγαρία, θα αποφέρει ισχυρό κεφάλαιο κίνησης, μείωση τραπεζικού δανεισμού της θυγατρικής και ενίσχυση των Ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της παρουσίας στη Βουλγαρία, ο όμιλος ΕΛΤΟΝ προχώρησε στην αναδιοργάνωση του επιχειρηματικού μοντέλου.

Με όραμα την ποιοτική εξυπηρέτηση της τοπικής αγοράς, μέσω της διάθεσης υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων πρώτων υλών από τις υπερσύγχρονες μισθωμένες εγκαταστάσεις αποθηκών και γραφείων,

ο Όμιλος ΕΛΤΟΝ επιδιώκει την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς στη Βουλγαρία.

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