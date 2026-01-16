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Real Consulting: Απέκτησε επιπλέον 2% της Smart UX Development
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19:14 - 16 Ιαν 2026

Real Consulting: Απέκτησε επιπλέον 2% της Smart UX Development

Reporter.gr Newsroom
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Η Real Consulting, κορυφαία ελληνική εταιρεία τεχνολογικού μετασχηματισμού και επίσημος συνεργάτης της SAP, ενημέρωσε σήμερα (16/1) το επενδυτικό κοινό ότι, στις 15 Ιανουαρίου 2026, προχώρησε στην απόκτηση επιπλέον ποσοστού 2% του μετοχικού κεφαλαίου της ρουμανικής εταιρείας Smart UX Development S.R.L., κατ’ εφαρμογή των όρων της από 04/07/2025 σύμβασης Δικαιώματος Προαίρεσης (Put /Call Option).  

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €260 χιλ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση. Η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης της Real Consulting στον κλάδο των utilities – έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από έντονες αλλαγές, αυξανόμενες απαιτήσεις και υψηλή ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις αιχμής και έρχεται σε συνέχεια της απόκτησης ποσοστού 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Smart UX Development S.R.L, η οποία είχε ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2025.

Η Smart UX Development S.R.L., με έδρα το Βουκουρέστι, εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υλοποίησης SAP S/4HANA Utilities, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας, καλύπτοντας την πλήρη διαχείριση έργων SAP — από στρατηγικό σχεδιασμό και αρχιτεκτονική λύσης, έως υλοποίηση, ανάπτυξη εξατομικευμένων εφαρμογών, βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη, καθώς και μακροπρόθεσμη υποστήριξη και αναβάθμιση λύσεων.

Με την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, η συμμετοχή της Real Consulting στη Smart UX Development S.R.L. διαμορφώνεται πλέον σε 97%.

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