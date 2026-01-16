Real Consulting: Απέκτησε επιπλέον 2% της Smart UX Development

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €260 χιλ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβαση. Η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης της Real Consulting στον κλάδο των utilities – έναν τομέα που χαρακτηρίζεται από έντονες αλλαγές, αυξανόμενες απαιτήσεις και υψηλή ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις αιχμής και έρχεται σε συνέχεια της απόκτησης ποσοστού 95% του μετοχικού κεφαλαίου της Smart UX Development S.R.L, η οποία είχε ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2025.
Η Smart UX Development S.R.L., με έδρα το Βουκουρέστι, εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υλοποίησης SAP S/4HANA Utilities, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των επιχειρήσεων Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας, καλύπτοντας την πλήρη διαχείριση έργων SAP — από στρατηγικό σχεδιασμό και αρχιτεκτονική λύσης, έως υλοποίηση, ανάπτυξη εξατομικευμένων εφαρμογών, βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη, καθώς και μακροπρόθεσμη υποστήριξη και αναβάθμιση λύσεων.
Με την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, η συμμετοχή της Real Consulting στη Smart UX Development S.R.L. διαμορφώνεται πλέον σε 97%.