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Profile: Ολοκλήρωση εξαγοράς του 100% της Contemi στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ανακοινώσεις
17:34 - 02 Φεβ 2026

Profile: Ολοκλήρωση εξαγοράς του 100% της Contemi στο Ηνωμένο Βασίλειο

Reporter.gr Newsroom
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H PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E ανακοίνωσε την εξαγορά του 100% των μετοχών της Indigo και άρα και της θυγατρικής της Contemi στην Αγγλία με τίμημα στα 3,8 εκατ. ευρώ.

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 , σε συνέχεια της από 22 Δεκεμβρίου 2025 ανακοίνωσής της αναφορικά , με την υπογραφή της Συμφωνίας για την απόκτηση του 100% επί των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας Indigo (London) Holdings Limited και συνακόλουθα της κατά 100% θυγατρικής της Contemi Solutions (London) Ltd, που εδρεύουν στην Αγγλία (εφεξής καλουμένων από κοινού ως η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι την 30η Ιανουαρίου 2026, κατόπιν της πληρώσεως των όρων, αιρέσεων και προϋποθέσεων της ως άνω Συμφωνίας ολοκληρώθηκε προσηκόντως η εν λόγω εξαγορά.

Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το συνολικό ποσό της ως άνω επένδυσης ανέρχεται σε € 3,8εκ, το οποίο βρίσκεται εντός του εύρους που έχει ήδη γνωστοποιηθεί με την προηγούμενη ως άνω ανακοίνωση της Εταιρείας.

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