ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπλε Κέδρος: Απέκτησε δύο διατηρητέα ακίνητα έναντι €1,09 εκατ.
Ανακοινώσεις
19:05 - 06 Φεβ 2026

Μπλε Κέδρος: Απέκτησε δύο διατηρητέα ακίνητα έναντι €1,09 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει την περαιτέρω ενίσχυση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου μέσω της απόκτησης δύο διατηρητέων ακινήτων στρατηγικής σημασίας.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση:

• διατηρητέου κτιρίου στην περιοχή Καστέλλα Πειραιά, επί της οδού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου αρ. 125Β, συνολικής επιφάνειας 614 τ.μ., έναντι συνολικού τιμήματος €835.000, καθώς και

• διατηρητέου κτιρίου στην Αθήνα, στην περιοχή Πατησίων, επί της οδού Ιωάννου Δροσοπούλου αρ. 88, συνολικής επιφάνειας 1.300 τ.μ., έναντι συνολικού τιμήματος €256.000.

Οι ανωτέρω επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου της, με έμφαση στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης

Χίος: 24ωρη προθεσμία έλαβε για την απολογία του ο φερόμενος διακινητής
Ειδήσεις

Χίος: 24ωρη προθεσμία έλαβε για την απολογία του ο φερόμενος διακινητής

Κατασκοπεία: Απολογείται την Τρίτη (10/2) ο 54χρονος σμήναρχος
Πολιτική

Κατασκοπεία: Απολογείται την Τρίτη (10/2) ο 54χρονος σμήναρχος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Coldwell Banker Greece: Το «δια ταύτα» της εισόδου του αμερικανικού κολοσσού στην ελληνική αγορά luxury real estate
Ακίνητα

Coldwell Banker Greece: Το «δια ταύτα» της εισόδου του αμερικανικού κολοσσού στην ελληνική αγορά luxury real estate

Ανδρουλάκης: ΝΔ και Ομάδα Αλήθειας επιχειρούν την ηθική μου εξόντωση – Οι απαντήσεις για το ακίνητο στο Ηράκλειο
Πολιτική

Ανδρουλάκης: ΝΔ και Ομάδα Αλήθειας επιχειρούν την ηθική μου εξόντωση – Οι απαντήσεις για το ακίνητο στο Ηράκλειο

Κ. Μοσχονάς (Premium Real Estate Expo): Οι κυρίαρχες τάσεις και οι μεταβολές στις τιμές της αγοράς ακινήτων το 2026
Ακίνητα

Κ. Μοσχονάς (Premium Real Estate Expo): Οι κυρίαρχες τάσεις και οι μεταβολές στις τιμές της αγοράς ακινήτων το 2026

Νέα ραβασάκια από την ΑΑΔΕ για 12.000 εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις
Φορολογία

Νέα ραβασάκια από την ΑΑΔΕ για 12.000 εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ : Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ